Rkomi e Paola Di Benedetto stanno insieme. Stavolta il punto di domanda non è necessario perché ci hanno pensato Fedez e Chiara Ferragni a confermare la liason tra i due. Il rapper milanese ha postato alcune foto in cui si è mostrato in compagnia dei due (e naturalmente di sua moglie). Ne avevamo già parlato di un possibile gossip tra i due, ora però la conferma arriva già bella e pronta grazie a un altro vip. C’è da dire che già nelle scorse settimane, Paola Di Benedetto era stata avvistata in atteggiamenti intimi con Rkomi.

Non solo, durante uno sfogo via social, aveva praticamente confermato la liaison con il cantante. Fedez invece ha voluto fare il simpatico e ha scritto nella didascalia della foto: “Indovinate la coppia dell’anno”. Rkomi e Paola Di Benedetto stanno insieme e il commento ironico ha suscitato tanta ilarità tra i follower, anche perché nella seconda foto, le coppie erano invertite. Fedez con Rkomi e Paola Di Benedetto con Chiara Ferragni. Tra l’altro sempre Fedez aveva già fatto capire nei giorni scorsi. Parliamo di quando Federico aveva punzecchiato la Di Benedetto chiedendole cosa ne pensasse di Rkomi.

Rkomi e Paola Di Benedetto stanno insieme: la conferma di Fedez

Poco dopo la stessa modella si era sfogata via social contro i rumor da cui era stata investita per via della liaison con il cantante. Ora ci sembra chiaro, tranne un colpo di scena inaspettato, che le cose tra Rkomi e Paola Di Benedetto vadano a gonfie vele. Tuttavia nessuno dei due ha preferito chiarire la situazione.

In tanti poi hanno fatto caso a cosa indossassero i due per il loro debutto di coppia su Instagram. Paola Di Benedetto ha scelto un vestito corto con i bottoni rosso fuoco, abbinato a un paio di mocassini neri Prada. Rkomi invece ha puntato sulla semplicità: pantaloni bianchi, t-shirt nera e una ‘cravatta texana’ al collo, che ormai è la sua firma di stile.

In molti si sono chiesti se questa foto sia un indizio per una collaborazione tra i due cantanti: sicuramente le sorprese non mancheranno. Qualcuno poi ha notato che per l’occasione Chiara Ferragni ha sfoggiato una t-shirt rock Balenciaga. La maglia, oversize, con il logo fiammeggiante del brand a mo’ di abito, senza nulla sotto. Il costo? 495 euro.

