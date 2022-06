“Guardate qua, lo ha detto”. Selvaggia Lucarelli ‘demolisce’ Fedez con tanto di prova video

Selvaggia Lucarelli punzecchia Fedez. È ormai nota a tutti la simpatia e la stima che intercorre tra la giornalista e il rapper milanese. Diverse volte, e ripetutamente, i due hanno dato vita a degli accesi dibattiti dove i follower di entrambi hanno fatto da giudici e mediatori. L’ultimo attacco arriva da Selvaggia che con ironia evidenzia una gaffe del marito di Chiara Ferragni.

Selvaggia Lucarelli asfalta Fedez

Selvaggia Lucarelli ancora contro Fedez. Nel corso della sua intervista a Gerry Scotti nel suo podcast, Muschio Selvaggio, il rapper milanese si è reso protagonista con una gaffe che non è passata inosservata agli occhi vigili e attenti di Selvaggia Lucarelli. Il marito di Chiara Ferragni non sapeva chi fosse il celebre regista teatrale Giorgio Strehler, figura simbolo del teatro italiano del Novecento.

“Chi ca**o è STRELLER raga? Solo il più grande registra teatrale, colui che ha dato il nome allo storico teatro della tua città”, ha scritto su Instagram la giornalista che non si è lasciata sfuggire l’occasione di prendere in giro per l’ennesima volta Fedez. Se la vicenda avrà degli sviluppi non si sa, ma sicuramente il rapper attende qualche passo falso di Selvaggia per replicare.

