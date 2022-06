“Vi dico perché sono intoccabili”. Fedez e Chiara Ferragni, parla Selvaggia Lucarelli

Prima di procedere con i fatti del giorno, è meglio capire com’è nato il litigio tra Selvaggia Lucarelli e Chiara Ferragni e Fedez. Qualche giorno fa la giornalista di Domani ha criticato il rapper che ha diffuso sul web gli audio strazianti della seduta che fece con il suo psicologo dopo essere venuto a conoscenza di avere un tumore al pancreas. La giurata di Ballando con le Stelle definì l’artista una persona narcisista e troppo preoccupata di apparire continuamente sui social.

Selvaggia Lucarelli risponde a Fedez



La risposta di Fedez non si fece attendere e le sue parole sono state tutt’altro che mielate: “Quindi oggi leggere i giornalisti che mi danno del narcisista come se dicessero che sono un c* . Ecco, io cito George Bernard Shaw: ‘Non mi piace fare la lotta nel fango con i maiali, uno perché ti sporchi tutto, ma soprattutto perché ai maiali piace’”.

Oggi Selvaggia Lucarelli è tornata sull’argomento affermando, attraverso tre punti, i motivi per cui i The Ferragnez siano intoccabili. Fedez e Chiara Ferragni hanno un “peso mediatico” tale da premettergli di avere “buoni rapporti di convenienza per stampa, tv, politica, business, etc”. Il secondo motivo è che sulla coppia “c’è totale assenza di analisi critica della loro comunicazione”. Per ultimo, ogni volta che si muove una critica ai The Ferragnez si viene ricoperti di insulti da parte di fan.

