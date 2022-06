“Ma l’avete sentita?”. Fedez, la figlia Vittoria gliel’ha detto: “Ascoltate bene”

Sta diventando il tormentone dell’estate “La dolce vita”, il brano di Fedez, Tananai e Mara Sattei. Uscito all’inizio di giugno viene mandato in onda da tutte le radio e il video sta raccogliendo migliaia di visualizzazioni. “3 giorni prima dell’operazione per la rimozione del pancreas ho deciso di andare in studio a registrare le voci di questa canzone a cui stavo lavorando prima che la mia vita cambiasse così repentinamente…”, ha raccontato Fedez.

Tra abbigliamento anni ’60, balli in spiaggia e Vespe Piaggio, il nuovo video è ambientato in Romagna e, da alcune immagini condivise sui social già prima dell’uscita del videoclip, è stato possibile scoprire che le scene sono state girate sulla spiaggia di Rimini. Fedez ha poi aggiunto: “Credo di averlo fatto un po’ per distrarmi da tutto quello che mi stava accadendo ma anche perché non avrei saputo le condizioni successive all’intervento e se mai sarei stato in grado di cantare nel breve periodo”.





Dopo l’operazione Fedez ha lentamente ripreso la sua vita sia provata che professionale e, come spesso accade, tiene aggiornati i suoi milioni di follower. Nelle ultime ore è alle prese con una “sfida” tutta familiare che è di una tenerezza unica. Su Instagram ha pubblicato un breve video che lo ritrae al fianco della piccola Vittoria, la seconda figlia di 14 mesi che inizia a dire le prime parole.

Al momento dice bene “mamma”, ma non ancora la parola “papà”. Quindi Fedez nel video parla alla figlia e le ripete in continuazione “papà, papà, papà”, ma la bambina risponde sempre “mamma”. “Se sentite bene alla fine dice papà (non è vero)”, scrive Fedez in uno degli ultimi video mentre Vittoria si allontana in braccio a Chiara Ferragni. La questione è talmente sentita, che è stato anche creato un meme per l’occasione. Ma i fan non hanno dubbi: “Non dirà ancora papà, ma ti ama alla follia”.

Vittoria è nata il 23 marzo 2021. “La nostra Vittoria”, hanno annunciato Chiara Ferragni e Fedez con un post su Instagram la nascita della secondogenita, la sorella di Leone. La coppia ha pubblicato una foto della piccola nella penombra, illuminata da una lucina, mentre i due genitori la accarezzano. Sotto il post tantissimi i commenti e milioni di like di amici e parenti che si congratulano per l’arrivo della piccola tanto attesa. E un messaggio video è arrivato anche dal piccolo Leone da casa: “Vi aspetto con amore!”.

