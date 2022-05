Fedez tumore, a due mesi circa dalla delicata operazione il rapper torna sulla malattia per un importante aggiornamento. Aggiornamento che arriva a margine di un’altra grande notizia anche se di tutt’altro genere: la presentazione di Love Mi, concerto di beneficenza che si terrà il 28 giugno in piazza Duomo a Milano in collaborazione con J Ax ed altri cantanti.

J Ax è il suo ex socio con cui si è riconciliato proprio nei giorni della diagnosi dopo 4 anni. E l’obiettivo del concerto insieme raccogliere fondi da donare in beneficenza alla Fondazione Together to go (Tog), una onlus che ha creato 10 anni fa un centro per bimbi affetti da patologie neurologiche complesse.





Fedez tumore: “È arrivato l’esame istologico”

Tornando al tumore, mai prima d’ora Fedez aveva parlato del proseguo delle terapie. A fine marzo aveva spiegato di assumere enzimi pancreatici a seguito dell’intervento e la scorsa settimana, invece, aveva aggiunto che, contro ogni aspettativa dei medici, potrà tornare ad esibirsi prima dei sei mesi previsti dalla prima diagnosi.

Durante la conferenza stampa del concerto Love Mi Fedez è tornato a parlare del tumore: “Mi ritengo fortunato, perché è arrivato l’esame istologico e non ha preso i linfonodi”, ha spiegato. “Al 90% va tutto bene – ha proseguito – devo solo recuperare, perché mi sono stati rimossi duodeno, cistifellea, pancreas e un pezzo di intestìno. È un tumore molto raro, che colpisce forse una persona su un milione. È il tumore di Steve Jobs, per intenderci”.

Fedez si è sottoposto alla rimozione del tumore al pancreas a fine marzo all’ospedale San Raffaele di Milano. La diagnosi era arrivata nel corso della settimana precedente e per tutto il tempo al suo fianco c’è sempre stata Chiara Ferragni, moglie e madre dei figli Leone e Vittoria.

