Ha fatto spaventare tutti. Oggi, però, Fedez è tornato a casa. Il rapper e marito di Chiara Ferragni ha scosso i suoi numerosi fan nei giorni scorsi con un annuncio che ha fatto rapidamente il giro di web e social. Il 32enne ha fatto sapere di avere una rara malattia, un tumore al pancreas. Era il 17 marzo. E poi è stato operato al San Raffaele. Già si sapeva che il decorso non sarebbe stato semplice: “un percorso importante – le sue stesse parole – che dovrò fare e che mi sento di raccontare”.

Oggi, giovedì 31 marzo, finalmente il cantante è potuto tornare nella sua casa. Appena sei giorni fa, in vista della delicata operazione, aveva fatto sapere sul suo profilo Instagram: “Mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso). A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’”. Questa mattina, appena lasciato il San Raffaele, le sue primissime parole, raccolte dall’Ansa, sono state “Sto bene”.





Federico Leonaro Lucia, vero nome di Fedez, sta bene dunque. Mentre lui stava sotto i ferri la moglie Chiara Ferragni si è occupata dei piccoli Leone, 4 anni, e Vittoria nata il 23 marzo dell’anno scorso. Fedez ha lasciato l’ospedale proprio questa mattina. E appena qualche minuto dopo le 13:00 ecco il primo post davvero ‘positivo’ della moglie: “Today is a good day”. Le mani giunte in preghiera sono lì ad indicare che, oltre alla bravura dei medici che lo hanno operato, forse anche qualcosa lassù si è mosso per far sì che andasse tutto bene. Di sicuro sono stati in tantissimi a stare vicino alla famiglia più social d’Italia.

Cuori, cuori e ancora cuori. Migliaia e migliaia di ‘mi piace’ all’ultimo post di Chiara Ferragni che attesta come l’intervento sia andato a buon fine. E Fedez dovrà ora stare a riposo e seguire le indicazioni dei medici. Il chirurgo che lo ha operato, Massimo Falconi aveva spiegato: “L’intervento non è la prassi: dipende da paziente a paziente, nonché dallo stadio in cui la neoplasia si trova nel momento in cui viene fatta la diagnosi. Il messaggio da dare è che si tratta di un tipo di tumore che, rispetto all’adenocarcinoma pancreatico, ha fortunatamente maggiori possibilità di cura”.

Dopo il recupero dai postumi dell’operazione seguirà, se necessaria, una terapia farmacologica. Ma intanto Fedez può tornare a vivere dopo uno dei periodi più complicati della sua vita. Tornare a riabbracciare i suoi, dalla moglie Chiara Ferragni “la mia roccia”, ai figli Leone e Vittoria, gli farà sicuramente bene. E allora, a questo punto, non resta che augurargli una completa guarigione. Di sicuro saranno gli stessi Ferragnez ad aggiornare tutti sui rispettivi social. A piccoli passi, l’augurio dei numerosi fan, il ritorno alla normalità.