“Ho l’ansia, devo dirvelo”. Fedez, la confessione arriva all’alba: “Sta per succedere qualcosa”

Fedez e J-ax hanno fatto pace, questa è la notizia che i fan aspettavano da tempo (fin troppo, oramai). Ad annunciarlo sono proprio i due artisti che hanno pubblicamente e postato le immagini dell’abbraccio. Una tregua che arriva dopo ben quattro anni di silenzio in cui non si sa davvero cosa sia successo. A parlarne sono i due, in una sorta di comunicato condiviso: “Ed eccoci qua, con un po’ di capelli bianchi in più, due padri, due mariti e forse un po’ più adulti di prima”.

Fedez e J-ax hanno fatto pace e raccontano: “Abbiamo imparato che è facile lasciarsi le persone alle spalle e che invece per mettere da parte l’orgoglio e tornare a riabbracciarsi anche quando ci si è fatto del male ci vuole coraggio. In questo momento storico dove essere divisi è normale e avere nemici è quasi uno status symbol, archiviare le differenze e focalizzarsi sui momenti belli vissuti insieme forse è la cosa più giusta per vivere un’esistenza serena. La vita è una strana coincidenza, ci siamo rivisti il giorno in cui Federico ha scoperto di avere il tumore al pancreas (ecco come sta dopo due mesi: la confessione) dopo esserci risentiti al telefono qualche giorno prima dopo 4 anni di silenzio”.

Fedez e J-ax hanno fatto pace: il discorso (toccante) condiviso da entrambi

“Dobbiamo raccontavi una cosa, e no, non sarà una canzone insieme. Abbiamo deciso di fare un regalo alla nostra città e contemporaneamente provare a fare del bene. Domani vi raccontiamo tutto. Come dicevamo in una nostra vecchia canzone: ‘È solo musica cazzo lo so che non curerà il cancro, però so che ha salvato me’. Alessandro e Federico”.

Fedez e J-ax hanno fatto pace e nelle stories spiegano che domani ci sarà una conferenza stampa per illustrare il progetto e l’iniziativa benefica a favore della città di Milano. Una collaborazione che i fan, c’è da dirlo, si aspettavano già da qualche tempo. Solo alcuni giorni fa infatti, Fedez è stato pizzicato (dalla moglie) mentre canticchiava un pezzo di J-Ax (storia subito postata taggando proprio l’artista).

Ora molti di quegli utenti si stanno chiedendo se era un modo, di Fedez (leggi la confessione dopo il tumore), di testare le acque in vista di una imminente collaborazione. Beh, probabilmente se il rapper milanese avesse ricevuto soltanto commenti negativi, forse, la cosa non sarebbe andata in porto. O forse, era solo un modo per cominciare ad abituare i milioni di fan a un nome conosciuto e oramai, amico. Fedez e J-ax hanno fatto pace e questo è quello che conta.

