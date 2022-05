Solo pochi giorni fa Vittorio Sgarbi, che da poco ha compiuto 70 anni, si era reso protagonista di una furiosa lite (con rissa) al Maurizio Costanzo show con Giampiero Mughini. A far scattare il critico d’arte le parole di Mughini sul direttore d’orchestra russo che lavorava a Milano: “Il sindaco Sala aveva chiesto al direttore d’orchestra di pronunciarsi contro l’idea della guerra. Tu in quanto essere umano devi dire che la guerra non è un modo buono per..”.



“Non devi essere obbligato a dirlo per lavorare, non puoi”. “Calmati… Calmati”, l’invito di Mughini che aveva innescato ancor più l’ira di Vittorio: “Calmati tu, imbc…le”. Giampiero Mughini allora si alzava dalla sedia e spinge Sgarbi che si ribaltava, cadendo all’indietro e ritrovandosi per terra e persino con un quadro in testa. “Ti prendo a calci in c…o pezzo di m…”, urlava Mughini dopo aver scaraventato al suolo il critico che ha iniziato a snocciolare a sua volta una serie di insulti: “Faccia di c…o, testa di c., violento, me…da umana, cog….ne”.





Vittorio Sgarbi contro Chiara Ferragni



Chiusa quella parentesi ora Vittorio Sgarbi se la prende con Chiara Ferragni e Fedez. “Adesso penso anche peggio perché secondo me il pia, cioè l’influencer pia, non è capace neanche di scegliersi le cose per sé. Come quella lì che si chiama Ferragni o Merdagni… ha degli zatteroni talmente schifosi che avrebbe bisogno di un influencer che le dica cosa prendere perché lei non sa quel cao che fa”.

E ancora: ““A parer mio, avrebbe davvero bisogno di qualcuno che la influenzi. Quelli che comprano dalla Ferragni sono un milione di sfaticati incapaci che comprano perché vedono questa vecchia befana che, a fianco di un rinco**nito, propone delle cose per scemi”. Da Chiara Ferragni e Fedez non è ancora arrivata una replica.



Dopo i tanti problemi delle settimane scorse dovuti all’intervento subito da Fedez la coppia ha deciso di spostarsi per qualche giorni in Sicilia dove si sta godendo una vacanza con i figli Leone e Vittoria. Di recente l’influencer e imprenditrice digitale ha spento le 35 candeline. Ha dunque deciso di festeggiare il compleanno a Palermo, insieme alla sua famiglia e ad alcune amici.

