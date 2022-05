“Dopo il tumore ho deciso”. Fedez, una grande rinuncia: “Ho capito che è giusto così”

Fedez, la confessione dopo la malattia. Il rapper ha preferito non rilasciare molte interviste dopo il periodo immediatamente successivo alla delicata operazione al pancreas. La notizia del tumore che ha colpito il cantante ha decisamente sollevato molta apprensione. Fedez ha deciso di rompere il silenzio parlandone nel corso del podcast Muschio Selvaggio.

Confessione più che privata da parte di Fedez resa al suo pubblico dii follower dopo un periodo decisamente difficile: “Ti faccio un esempio – ha dichiarato Fedez – Io, prima di avere il tumore, avevo un obiettivo in soldi, adesso non me ne frega più niente. Era duecento milioni”.





Fedez ha poi aggiunto: “Mi sono detto che non ha senso. E sai perché non ha senso? Perché, metti che arrivi a 200, poi vuoi sempre di più, poi sono 300, poi 400. Poi arrivi al miliardo e comunque ti rendi conto che non è quello il fine”.

Alla domanda di Lazza: “Ma poi dove li spendi?”, Fedez ha proseguito rispondendo senza alcun filtro: “Li spendi, li spendi. E puoi anche perderli. Il tuo tenore di vita diventa diverso, inizi a spendere in aziende e fare investimenti”.

E solo di recente, la coppia dei Ferragnez ha presenziato al loro primo Met. A guidarli (e a firmare i loro abiti), l’amica Donatella Versace, che poco prima li aveva avvertiti: “Sarà una serata indimenticabile”. Ed effettivamente così è stato. La moglie di Fedez a tal proposito ha raccontato : “Il mio primo Met Gala è stato nel 2015: ero stata invitata da Calvin Klein e avevo tanta paura a essere lì”.

