“La malattia lo ha sconfitto”. Lutto per televisione e cinema, addio all’amato attore

Lutto nel mondo del cinema: è morto l’attore americano David Birney. L’uomo aveva 83 anni ed era malato da tempo di Alzheimer: si è spento nella sua casa di Santa Monica. Nato a Washington, DC e cresciuto a Cleveland, Birney aveva studiato teatro all’UCLA quando nel 1965 ha iniziato a recitare nei teatri regionali di tutto il paese, tra cui il Barter Theatre di Abingdon, in Virginia, e la Hartford Stage Company nel Connecticut.

Nel 1967, si è esibito in una produzione del New York Shakespeare Festival di A Comedy of Errors , e nel 1969 ha debuttato a Broadway come Cleante in The Miser di Molière . In tutto, è apparso in sette produzioni di Broadway fino al 1985. Sebbene abbia avuto piccoli ruoli in numerose serie televisive a partire dalla fine degli anni ’60, David Birney ha trovato il suo ruolo caratteristico nella breve vita Bridget Loves Bernie. Si tratta di una commedia sul matrimonio del tassista ebreo e scrittore Bernie Steinberg, interpretato da Birney , e l’insegnante cattolica Bridget Fitzgerald, interpretata da Meredith Baxter.





David Birney, morto il famoso attore americano di Bridget Loves Bernie

La serie ha avuto un posto d’onore nella famosa formazione del sabato sera della CBS, dopo “All in the Family” e prima di “The Mary Tyler Moore Show”. Bridget Loves Bernie è diventato un successo di ascolti, superando tutti gli altri nuovi spettacoli della stagione TV 1972-73 e finendo la stagione al quinto posto tra tutte le serie in prima serata.

David Birney ha proseguito la sua carriera come John Quincy Adams nella serie del 1976 The Adams Chronicles. Nello stesso anno ha recitato in un adattamento televisivo di breve durata del film Serpico del 1973. Il suo ruolo importante dopo Bernie è arrivato nel 1982, quando era un membro regolare del cast durante la stagione di debutto di St. Elsewhere della NBC.

Actor David Birney, who rose to early fame in one season CBS sitcom Bridget Loves Birney, died on Friday. https://t.co/1X9CEo3NBg — Forbes (@Forbes) May 4, 2022

Il suo ultimo lavoro televisivo è stato un’apparizione nel 2007 in “Senza traccia”. Oltre alla moglie Roberge, David Birney lascia le figlie Kate e Mollie, il figlio Peter (tutti e tre dal suo matrimonio con Baxter), una figliastra, un figliastro e un’altra famiglia allargata.

“Era malato”. Lutto nella tv: morto il famoso attore, amatissimo in Italia. La tristezza dei fan