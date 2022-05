“Era malato”. Lutto nella tv: morto il famoso attore, amatissimo in Italia. La tristezza dei fan

Lutto nel mondo del cinema: è morto Jerry Ver Dorn, l’attore della soap opera che ha interpretato l’avvocato Ross Marler in Guiding Light (Sentieri, per il pubblico italiano) per 26 anni e poi il patriarca Clint Buchanan in Una vita da vivere per altri otto. L’uomo aveva 72 anni ed è morto domenica nella sua casa di Sparta, nel New Jersey. L’attore era malato di cancro e la sua dipartita è stata annunciata la sua famiglia.

Jerry Ver Dorn ha iniziato nei teatri di Broadway nel 1979: interpretava un investigatore in “Are You Now or Have You Ever Been di Eric Bentley?”, mentre prestava anche servizio come sostituto di George Grizzard in Man and Superman di George Bernard Shaw (e recitava in matinée). A quel punto è stato notato dagli agenti di casting di Guiding Light. È entrato a far parte della soap opera della CBS nel marzo 1979 come Marler e ha mantenuto il ruolo fino al 2005, ottenendo gli Emmy nel 1995 e nel ’96 e altre cinque nomination lungo la strada.





Jerry Ver Dorn, morto il famoso attore delle soap opera americane

Si è trasferito a One Life to Live nell’ottobre 2005, prendendo il posto di Clint dal veterano Clint Ritchie. Si è ritirato quando quello spettacolo e il suo revival online si sono conclusi nel 2013. Nato il 23 novembre 1949 a Sioux Falls, nel South Dakota, Jerry Ver Dorn è cresciuto in varie parti del South Dakota, del North Dakota e del Minnesota.

Lascia la moglie di 44 anni, Beth (si sono incontrati per la prima volta mentre recitavano in una produzione universitaria di Anne of the Thousand Days ); i figli Jake e Peter; le nuore Laura ed Erin; i fratelli Bonnie, Jim e Dan; e i nipoti Benjamin, Nora e Penelope. In un’intervista del 2011, Jerry Ver Dorn ha affermato che le soap opera “si sono cacciate nei guai quando hanno iniziato a preoccuparsi dei valori di produzione”.

Sad to hear the news that Jerry Ver Dorn has passed away. Jerry stepped into the role of Clint Buchanan in 2005 and quickly made it his own, playing a loving husband and father and eventually a very convincing villain, although the man himself was all heart. Rest in peace. #OLTL pic.twitter.com/6avn7eZktI — Ron Carlivati (@carlivatiron) May 3, 2022

E ancora: “Non credo che ci sia un fan della soap opera che si sia sintonizzato per vedere quanto bene avremmo fatto esplodere qualcosa. Si sintonizzano per una cosa, e questa è la storia. Gli effetti speciali di cui dovremmo preoccuparci sono: abiti da donna, forse, e un’illuminazione perfettamente romantica”. Addio a uno degli attori più grandi delle soap, Jerry Ver Dorn.

