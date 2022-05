A due mesi dall’operazione al pacreas Fedez prosegue la sua riabilitazione. Il rapper 32enne è stato operato lo scorso 22 marzo all’ospedale San Raffaele a Milano, gli è stato asportato un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Adesso lo spettro del cancro sembra essere lontano. Qualche settimana fa si era mostrato ai suoi follower su Instagram per far notare quanti chili abbia perso a causa dell’operazione. Ed è stato lui stesso a raccontare come si stanno mettendo le cose, dal punto di vista fisico e medico.

“Ho perso quasi 10 chili da quando mi sono operato. Non vedo l’ora di rimettermi in sesto e salire su un palco”. Sono queste le prime parole di dopo l’intervento per rimuovere il tumore al pancreas. In precedenza Fedez aveva mostrato con orgoglio la cicatrice sull’addome e il cerotto che per un periodo ha dovuto portare sulla ferita. “Non c’è nulla di brutto in una cicatrice se è stato il coraggio a causarla”, aveva detto ai fan su Instagram a corredo di un selfie allo specchio.





Insomma l’operazione è stata delicata al pari dell’intervento e per questo motivo Fedez ha perso anche il tono muscolare. Il percorso per il ritorno alla normalità prevede anche il recupero della forma fisica. Per questo motivo Fedez ha postato sulle Instagram Stories alcuni foto del suo allenamento. Sta tornando in palestra a sollevare pesi. Sul social si fa vedere a torso nudo, la lunga cicatrice sull’addome sta guarendo in fretta. Seguendo le indicazioni del personal trainer, l’artista fa gli esercizi. “Piano piano l’anzianotto si rimette in sesto”, fa sapere.

“I medici mi avevano detto che avrei potuto aspettare anche 6 mesi prima di ricominciare a cantare e a fare attività fisica dopo l’intervento – spiega Fedez ai fan – Ma la forza di volontà e l’amore di chi vi sta vicino a volte è più forte di tutto. Ed eccomi qua a nemmeno 2 mesi dall’operazione. Banale da dire, ma è la cura più forte che ci sia”.

Nel frattempo la vita lavorativa di Fedez prosegue: il rapper ha annunciato il suo ritorno a X Factor come giudice. Lo ha fatto con un video postato sul suo profilo Instagram seguito da quasi 14 milioni di follower. “Si torna a casa” è la didascalia sotto il video dell’annuncio. Un video in cui ripercorre la sua storia e le sue emozioni vissute per tanti anni dietro il bancone dei giudici del programma che va in onda su Sky. In sottofondo c’è la sua voce che commenta: “Avevo solo 23 anni e mi sa che insieme al mio matrimonio è stata la mia relazione più lunga”.

Chiara Ferragni e Fedez, vacanze di Pasqua super lusso: quanto costa (a notte) l’hotel. Prezzo davvero per pochi