“Si torna a casa”. Fedez, una buona notizia. Dopo il momento difficile, un bel motivo per sorridere

La sua ultima volta a X Factor è datata 2018. Da allora non ha più messo piede in studio se non in una sola occasione E il pubblico ne ha sentito la mancanza. Fedez è stata giudice di X Factor dal 2014. Quello fu l’anno del debutto ed era a 24 anni il giudice più giovane di tutte le edizioni italiane di X Factor: col tempo e si è guadagnato l’affetto del pubblico dello show di Sky prodotto da Fremantle, rivelandosi competente e ambizioso, con uno stile che ha lasciato il segno.

Da un lato si è sempre mostrato empatico con i talenti in gara e dall’altro appassionato del percorso dei propri ragazzi, spesso presenti tra i protagonisti da battere. Dopo la sua ultima edizione nel 2018, è tornato come ospite di un Live nel novembre 2020, portando sul palco il singolo Bella storia (3 dischi di platino) e per presentare Scena unita, il fondo a sostegno dei lavoratori dello spettacolo, in quel momento fermi da mesi a causa dell’emergenza sanitaria.





Fedez torna a X Factor, l’annuncio sui social

Ora Fedez annuncia il suo ritorno a X Factor: sarà giudice dell’edizione 2022. Lo fa con un video postato sul suo profilo Instagram seguito da quasi 14 milioni di follower. “Si torna a casa” è la didascalia sotto il video dell’annuncio. Un video in cui ripercorre la sua storia e le sue emozioni vissute per tanti anni dietro il bancone dei giudici del programma che va in onda su Sky. In sottofondo c’è la sua voce che commenta: “Avevo solo 23 anni e mi sa che insieme al mio matrimonio è stata la mia relazione più lunga”.

Dopo questo inizio, Fedez fa scorrere i suoi momenti più salienti come le prime lacrime dopo una esibizione. “Questo è stato il mio primo pianto, poi sono diventato cintura nera di occhio lucido”. Oppure gli scontri più forti, tra cui quelli con Morgan e Manuel Agnelli, con cui sono ci sono state spesso scintille. Il rapper non ha nascosto quanto sia stato bello partecipare a X Factor e ha ribadito che si è divertito tantissimo. A questo punto del video ha aggiunto il momento in cui si era intuito fosse la sua ultima edizione.

Era il 2018 e Fedez diceva di non avere idea di cosa sarebbe successo nel suo futuro. Era chiaro che ci sarebbe stato l’addio di lì a poco. Nel video dell’annuncio del ritorno a X Factor 2022, però, Federico dice: “E invece oggi un’idea ce l’ho. Si torna a casa”. Il ritorno di Fedez è stato anche confermato dal profilo ufficiale del programma che gli dà il benvenuto. Il rapporto tra Fedez e il talent insomma è stato solo messo in pausa quattro anni fa, adesso è il momento di premere nuovamente il pedale dell’acceleratore e ripartire con questa avventura.

