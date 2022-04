Si racconta Fedez, a qualche settimana dalla dura operazione che ha subito al pancreas. Il rapper milanese in questi giorni sta ritrovando il sorriso e la forza. Insieme alla moglie e ai figli, questo weekend è stato al Lago di Como, proprio di fronte a Bellagio. È lui stesso a raccontare come si stanno mettendo le cose, dal punto di vista fisico e medico: “Ho perso quasi 10 chili da quando mi sono operato. Non vedo l’ora di rimettermi in sesto e salire su un palco”. Sono queste le prime parole dopo l’intervento per rimuovere il tumore al pancreas.

Insieme alla moglie Chiara Ferragni e dai suoi figli, Leone e Vittoria, che pochi giorni fa ha compiuto un anno, Fedez sta riprendendo le forze con tutto l’amore della sua famiglia e dei fan che non lo lasciamo solo un istante. C’è da dire che neanche per un attimo il rapper milanese ha pensato di non avvertire i suoi fan. Il giovane ha sempre tenuto i suoi seguaci al corrente dei suoi progressi e della sua quotidianità.





Fedez, la foto allo specchio della cicatrice: “Ho perso 10 kg”

Poi, in questi giorni, come abbiamo detto, è andato a riposarsi all’ombra di Villa Carlotta, sul lago di Como. E riguardo il suo futuro artistico, si è parlato anche di un suo possibile ritorno a XFactor, dopo l’addio di Emma Marrone. Come è risaputo, per lui sarebbe un vero e proprio ritorno a casa visto che ha trascorso diversi anni nella giuria del talent di Sky.

Come molti ricorderanno, solo qualche settimana fa Fedez aveva mostrato con orgoglio la cicatrice sull’addome e il cerotto che per un periodo ha dovuto portare sulla ferita. “Non c’è nulla di brutto in una cicatrice se è stato il coraggio a causarla”, aveva detto ai fan su Instagram a corredo di un selfie allo specchio.

Oltre ai segni dell’operazione che porta sulla pelle, Fedez ha voluto condividere con i suoi follower anche la perdita di peso dovuta al periodo di ricovero in ospedale e alla convalescenza. Un periodo di certo non facile questo per Fedez, ma che di certo finirà.

Cristina Chiabotto, “la sorpresa più bella”: l’annuncio (di nuovo) per Pasqua