Pasqua 2022 speciale per Cristina Chiabotto, che ha voluto condividere la sua gioia con i fan di Instagram durante questo giorno di festa. Ed è la seconda volta consecutiva che succede. L’ex Miss Italia ha pubblicato una foto che apparentemente sembrava il consueto augurio in occasione delle festività pasquali.

Apparentemente però, perché a ben guardare lo scatto intero Cristina Chiabotto è più raggiante e sorridente che mai perché di nuovo in dolce attesa. A distanza di appena 11 mesi dalla nascita della primogenita Luce Maria, venuta al mondo lo scorso 21 maggio 2021, aspetta un altro bebè dal marito Marco Roscio.





Cristina Chiabotto di nuovo in dolce attesa

E per lei si tratta della seconda Pasqua consecutiva con il pancione, come ha mostrato anche tra le Storie mettendo a paragone la festa dello scorso anno e questa. Erano già trapelate delle indiscrezioni a proposito di una presunta seconda gravidanza di Cristina Chiabotto e ora l’ultimo post conferma tutto: il pancino si intravede dall’abito azzurro con la manina di Luce che lo accarezza.

“Ho vissuto una Pasqua speciale con le persone che amo e per questo mi sento piena di gratitudine – ha scritto Cristina Chiabotto su Instagram – Buona rinascita a tutti, oggi e sempre. Nel frattempo eccomi che torno da voi, dopo due giorni bellissimi in famiglia, con la sorpresa più bella che potessi desiderare, la vita”.

“Sono emozionata nel raccontarvi che presto saremo in 4 + la nostra Paper (la cagnolina, ndr). Non potremmo essere più fortunati e felici per questa dolce attesa e così guardo il cielo grata per tutte le meraviglie della mia vita. Con Amore. Mamma, papà e Luce”, ha concluso Cristina Chiabotto che si è sposata nel 2019 con una splendida cerimonia alla Reggia di Venaria e nel 2021 ha dato il benvenuto a Luce. Ora la famiglia è pronta per allargarsi.

