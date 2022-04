Una vera e propria bomba gossip si è abbattuta in queste ore su ‘L’Isola dei Famosi’. A sganciarla chi sa decisamente tutto, una grande esperta in questo settore. E finalmente comunque si tratterebbe di una splendida notizia, infatti stiamo parlando di una possibile gravidanza. Avete capito bene, c’è l’ipotesi che ci sia una protagonista in dolce attesa. Ovviamente si attendono conferme ufficiali, ma l’indiscrezione è davvero forte e sicuramente la fonte da cui proviene è più che attendibile.

Intanto, a ‘L’Isola dei Famosi’, Carmen Di Pietro si preoccupa sempre tanto per il figlio e anche gli altri naufraghi glielo hanno fatto notare. Il suo senso di protezione verso il figlio, che ormai ha quasi 20 anni, sembra crescere ogni giorno di più. La naufraga, come si è visto in un video-confessionale fatto all’Isola e mandato in onda a Mattino5, una volta ha addirittura fatto scappare una fidanzata del figlio per gelosia, con una tecnica quasi infallibile. “Ho già fatto scappare una certa Beatrice, ogni volta che usciva con lei lo chiamavo 300 volte al giorno.





L’Isola dei Famosi, ipotesi “Jovana Djordjevic incinta”

A riferire tutto è stata l’esperta di gossip e influencer, Deianira Marzano, che ha dedicato una delle sue numerose Instagram stories ad una concorrente de ‘L’Isola dei Famosi’ di quest’edizione. Per la precisione, la donna in questione non si trova più in Honduras e proprio in riferimento al suo addio è circolata con forza questa voce clamorosa. Non c’è la certezza, ma pare proprio che nel reality show di Ilary Blasi c’è chi stia aspettando un bebè. E ora non si fa altro che aspettare dichiarazioni della diretta interessata.

Deianira Marzano ha quindi postato su Instagram: “Jovana Djordjevic lascia l’Isola. Nulla di grave, ma un ‘problema fisico’ che non rientra nel regolamento. Mi viene in mente che forse potrebbe essere incinta? E averlo scoperto dopo. La butto lì…(ovviamente del marito) #isoladeifamosi”. Dunque, Jovana Djordjevic avrebbe preso la decisione di ritirarsi dal programma per una necessità fisica. La Marzano ha tenuto a sottolineare il fatto che ovviamente il papà sarebbe l’ex calciatore Filip Djordjevic.

Alvin aveva fatto sapere: “C’è una seduta vuota tra i nostri naufraghi, non so se avete già avuto modo di notarlo. Infatti vi dò una comunicazione – ha spiegato in diretta durante la nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2022 Alvin – Jovana, nonostante avesse una gran voglia di far parte di questo reality e delle due squadre che si sono venute a formare, purtroppo ha avuto un problema medico”.

