Giovedì 14 aprile è andata in onda l’ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2022. Ilary Blasi, in studio con i suoi ospiti e opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino, è tornata a collegarsi con Alvin e i naufraghi schierati in Palapa. Ma subito dopo i saluti di rito, il primo colpo di scena.

In apertura di puntata l’annuncio di un ritiro a sorpresa. È stato Alvin, inviato dall’Honduras di questa edizione dell’Isola dei Famosi 2022, a dare la notizia inaspettata mostrando dapprima un posto vuoto in Palaapa: la naufraga ha dovuto lasciati il reality per problemi di salute.





Isola dei Famosi 2022, la naufraga si ritira a sorpresa

“C’è una seduta vuota tra i nostri naufraghi, non so se avete già avuto modo di notarlo. Infatti vi dò una comunicazione – ha spiegato in diretta durante la nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2022 Alvin – Jovana, nonostante avesse una gran voglia di far parte di questo reality e delle due squadre che si sono venute a formare, purtroppo ha avuto un problema medico”.

“Ci tengo a precisare che non è nulla di grave, una roba molto, molto leggera però le regole del nostro gioco ci impediscono di averla qui sulla nostra playa. Quindi facciamo un applauso a Jovana”, ha sottolineato. E Ilary Blasi si è unita ai saluti e all’in bocca al lupo per Jovana Djordjevic, moglie del calciatore Filip Djordjevic.

Jovana Djordjevic è la seconda naufraga a ritirarsi dall’Isola dei Famosi 2022 per problemi medici. Prima di lei era stata costretta a lasciare il reality show Patrizia Bonetti, entrata nel corso della seconda diretta e ritirata la sera stessa in seguito a delle ustioni riportate sul corpo. Per quanto riguarda Jovana, invece, al momento non è dato da sapere il motivo preciso del ritiro.

