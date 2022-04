Puntata pregna di emozioni quella di giovedì 14 aprile 2022 de L’isola dei famosi. Si è partiti con la brutta notizia su Jovana Djordjevic. La modella serba ha dovuto lasciare il gioco per problemi di salute. Polemiche infinite su Nicolas Vaporidis. Come qualcuno saprà, a causa di un malore, l’attore si è allontanato dai suoi compagni. Ma alcuni, come Blind e Jeremias, hanno espresso dei sospetti al riguardo: per loro avrebbe finto per mangiare e riprendere le forze.

Ha perso al televoto Gustavo Rodriguez con il 15% dei voti (Nicolas 60%, Nick 25%). L’uomo è finito su Playa Sgamada. A seguire Clemente Russo – da Playa Sgamada – ha avuto la possibilità di partire per raggiungere Playa Palapa e riabbracciare sua moglie Laura Maddaloni. Poi all’Isola dei famosi, una prova del girarrosto da record con Guendalina Tavassi ed Estefania Bernal. Le due hanno lottato per più di 4 minuti, la prima però ha ceduto ed è caduta in mare. Così Estefania ha vinto.





Isola dei famosi, Floriana Secondi eliminata al televoto: torna a casa

La stessa ha dovuto affrontare due scelte, che hanno portato Laura Maddaloni nel gruppo Tiburon ed Edoardo Tavassi con la squadra Cucaracha. Poi un nuovo televoto flash all’l’Isola dei famosi. Marco Cucolo si è salvato e così si sono sfidati Clemente, Floriana e Lory. Su Playa Palapa le due tribù hanno scelto a chi far svolgere la prova leader: Tiburan ha schierato Blind e Cucaracha Nick.

A vincere è stato il cantante de I Cugini di Campagna. Alla fine quindi ha dovuto lasciare l’Isola dei famosi e tornare in Italia, Floriana Secondi. Poco dopo è emerso che Jeremias ha intenzione di tornare a casa. Blind e Laura Maddaloni l’hanno votato proprio per permettergli di lasciare il reality con il televoto. Il giovane si è nominato da solo, ma non vale come voto.

Poi il giovane ha detto: “Da quando ho capito che qui è un circo. Ho bisogno della mia fidanzata e della famiglia. Non sono una persona adatta per i reality, non so perché sono venuto qui. Voglio tornare a casa”. Anche Alessandro e Ilona hanno nominato Jeremias con la stessa motivazione. Vladimir Luxuria ha perso la pazienza dallo studio de l’Isola dei famosi, tanto che ha chiesto ai naufraghi di confessare la verità: “Ditelo che vi ha chiesto lui di nominarlo!”.

