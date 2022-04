Gli strascichi dell’ultima puntata de l’Isola dei Famosi ancora si sentono. Nel ciclone era entrata anche la padrona di casa, Ilary Blasi, presa di mira sui social per la sua conduzione. Scrive un’utente: “Ilary legge il gobbo, non guarda nel mentre cosa fanno i naufraghi ieri sera facendo finta di salutarsi con il bacio al rientro in palapa dei due gruppi dsi sono suggeriti le nomination. Poi alla moglie di Clemente le hanno raccontato tutto, Lory ha detto tutto a Clemente, Savino gli ha fatto capire a Ilary di avvisarli di non parlare ma lei niente”.



“Parla legge il gobbo stop, in tante occasioni la trovo impreparata, Alvin le dà suggerimenti ma lei non li coglie legge il gobbo, Floriana offende il programma gli autori ecc. Alvin difende il lavoro e l’Isola dei Famosi , ma lei niente legge il gobbo. Alvin le dice c’è stata una lite prima di entrare in puntata ma lei niente legge il gobbo. Potrei fare un elenco lunghissimo, ma come si fa a presentare così, tanto che poi gli rimane pure tempo”





Isola dei Famosi, Carmen attacca Licia Nunez



E ancora: “È schematica, fa il suo lavoro ma non si appassiona alle discussioni, quello con Floriana e stato vergognoso, gli lecca pure il sedere dopo aver offeso il programma”. Insomma tanta carne al fuoco nella puntata di stasera de l’Isola dei Famosi con l’eliminazione di Gustavo che sembra a un passo con tutto il pubblico schierato con Nicolas Vaporidis.



Scrive un’utente: “Ora buttiamo fuori il patetico di Gustavo, un uomo veramente piccolo, come direbbe Nicolas. È veramente impressionante come un uomo della sua età possa essere così maleducato e arrogante, ma d’altronde penso sia di famiglia”. La decisione su chi resterà sull’Isola dei Famosi spetterà al televoto.



Così mentre sull’Isola dei Famosi gli animi si scaldano. La lite è scoppiata tra Carmen Di Pietro e Licia Nunez, l’ultima arrivata nel gioco che, secondo Carmen, si è avvicinata troppo al figlio Alessandro. “Io volevo parlare con Alessandro e questa già si intromette, già mette becco…Se io parlo con mio figlio non ti devi intromettere…Che ti sei intromessa a fare?”. Insomma l’atmosfera non è delle migliori.

