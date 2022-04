Chiara Ferragni e Fedez, vacanze di Pasqua super lusso: quanto costa (a notte) l’hotel. Prezzo davvero per pochi

Chiara Ferragni e Fedez a Pasqua sul Lago di Como. Un periodo decisamente delicato per la coppia che ha affrontato con amore e complicità la sfida più difficile. Fedez sta riprendendo gradualmente la sua quotidianità dopo l’operazione e Chiara Ferragni non può che dedicare al cantante continui gesti di amore. Quale migliore occasione per rilassarsi se non quella delle vacanze di Pasqua? Ecco dove si trovano i Ferragnez.

Non si bada a spese per momenti indmenticabili da trascorrere insieme alla famiglia, soprattutto quando la pausa è più che meritata. Chiara Ferragni e Fedez sul Lago di Como per le vacanze pasquali, nel loro hotel panoramico da sogno: questo il luogo preferito dalla coppia per respirare la felicità a pieni polmoni.





Nello specifico Chiara Ferragni e Fedez, inseparabili dai piccoli di casa Leone e Vittoria, hanno deciso di alloggiare all’hotel Tramezzo, che sorge a Tremezzina, sulla sponda occidentale del lago. Il costo per notte nello storico hotel con vista mozzafiato sul Lago di Como? Detto fatto, ecco le cifre da capogiro per uno dei più prestigiosi ed iconici hotel della zona.

Immancabili le piscine, ben tre per l’esattezza, ma anche una spiaggia privata e un parco, senza traslasciare mirabili dettagli Art Nouveau della struttura a cui si accede attraverso una scalinata scenografica. Il Grand Hotel offre ai clienti la possibilità di trascorrere le ore in pieno relaz in saloni eleganti e diverse sale ristorante con decorazioni floreali. Uno vero spettacolo per Chiara Ferragni e Fedez.

E per tornare alla coppia, curiosi di scoprire quale stanza hanno scelto per l’occasione Chiara Ferragni e Fedez? Si tratta, così pare dalle foto, che la coppia abbia fatto cadere la scelta nella suite Garden dell’albergo, che si sviluppa su una superficie di più di 50 metri quadrati con 30 metri quadrati di terrazzo e vista sul lago. Il costo? A notte 1820 euro per solo soggiorno e colazione. Una cifra che raggiunge anche i 2.095 se include anche il menù di Gualterio Marchesi.

