“Non posso più nascondere questo bambino”, aveva detto a dicembre scorso non potendo più nascondere il pancino. Così l’attrice aveva annunciato di essere di nuovo in dolce attesa e ora il bebè numero quattro è venuto al mondo. La lieta notizia è arrivata qualche giorno fa sempre a mezzo Instagram, con foto dolcissime scattate direttamente in ospedale.

La vip ha dato il “benvenuto” al figlio con un post in cui ringrazia lo staff medico che si è preso cura di lei e svela anche il nome che, curiosità, è un omaggio a un calciatore di cui è evidentemente tifosa. La neo mamma è Jessie Cave, che ha interpretato il ruolo di Lavanda Brown negli ultimi tre film della celebre saga fantasy di Harry Potter.





L’attrice di nuovo mamma: è nato il quarto figlio

In Harry Potter il personaggio di Jesse Cave era la prima fidanzata di Ron Weasley. Un incontro avvenuto durante il sesto anno ad Hogwart ma la relazione ha avuto breve durata quando il mago ha capito che in realtà il suo interesse è rivolto ad Hermione e che Lawanda Brown ha un’ossessione nei suoi confronti.

Jessie Cave, londinese di 34 anni, è da anni legata al comico e cabarettista Alfie Brown con cui ha formato una famiglia già numerosa e che si è allargata qualche giorno fa con la nascita del loro quarto figlio. Il nome scelto? Becker. Si chiama Becker in onore del portiere del Liverpool ed ex portiere della As Roma Alisson Becker.

E infatti nella prima gallery condivisa su Instagram per annunciare l’arrivo del quarto figlio Jessie Cave pubblica anche uno scatto del calciatore e scrive anche nella didascalia: “Grazie a Alisson Becker”. La notizia è ovviamente arrivata anche a quest’ultimo, che è poi intervenuto sui social per ringraziare il pensiero della coppia: “Mi piace molto il nome. Congratulazioni! Che Dio benedica la tua famiglia!”.

