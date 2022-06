Selvaggia Lucarelli sostituita a Ballando con le Stelle. Se ne parla già da qualche giorno, ma in effetti l’uscita di scena della giornalista dal programma ha radici lontane. Tutto è nato quando c’è stato lo scontro tra la giurata e Morgan. Quest’ultimo evidentemente non contento del giudizio ricevuto sbroccò in diretta contro Selvaggia e Guillermo Mariotto.

“Ho fatto tanti esami nella mia vita, al conservatorio e altrove – disse Morgan – Due giudici come voi da altre parti sarebbero stati subito licenziati. Perché non siete competenti della materia”. Poi Morgan aggiunse: “Spero che il prossimo anno non sarete più li a rubare gli stipendi, il posto a gente che ci capisce. Non capite nulla! Non vedevo l’ora di ammutolire la Lucarelli, tutta l’Italia mi ama!”. E Selvaggia si sentì poco tutelata in quell’occasione. Da lì il desiderio di lasciare Ballando.





Pochi giorni fa Selvaggia Lucarelli, rispondendo alle domande dei fan su Ballando con le stelle aveva risposto con un eloquente “Non ci rivedremo”. Oggi TvBlog ci mette sopra il carico, facendo i nomi di chi potrebbe sostituire la giornalista nel suo ruolo di componente della giuria. Al suo posto ci potrebbe essere un conduttore molto popolare, Giancarlo Magalli, che nella scorsa stagione abbiamo visto a “Una parola di troppo” dopo l’addio a “I fatti vostri”.

Per Milly Carlucci e Giancarlo Magalli sarebbe un ritrovarsi dopo l’esperienza del conduttore nei panni della Lumaca a “Il cantante mascherato”. Ma quello di Magalli non è l’unico nome fatto per sostituire Selvaggia Lucarelli. Ecco infatti diversi ex concorrenti che potrebbero tornare nel programma nel nuovo ruolo di giurati.

Potrebbero essere Costantino della Gherardesca o Mauro Coruzzi, in arte Platinette, a rimpiazzare Selvaggia Lucarelli nella giuria di Ballando con le stelle. Ma attenzione, perché c’è anche un’ipotesi, che sarebbe clamorosa, che prefigura un altro scenario. A sostituire la giornalista potrebbe essere proprio quel Morgan protagonista dello scontro in diretta

