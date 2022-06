“Forse non torno”. Allarme a Ballando con le Stelle: Milly Carlucci perde uno degli storici giudici

L’ultima edizione di Ballando con le Stelle 2021 si è conclusa sabato 18 dicembre con Arisa che si è aggiudicata la vittoria finale. Seconda Bianca Gascoigne e terzo Morgan a cui il risultato gli è stato stretto ed ha attaccato la giuria. Il verdetto finale dell’ultima puntata dello show condotto dalla straordinaria Milly Carlucci, ha commosso ed emozionato le persone in studio e il pubblico da casa. Adesso le attenzioni sono tutte rivolte alla prossima stagione e sono numerose le indiscrezioni delle ultime ore.

Ballando con le Stelle, la rivelazione di Selvaggia Lucarelli

Mentre i lavori procedono a gonfie vele per la formazione del cast dei concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle, le attenzioni dei fan sono focalizzate sulla giuria e in modo particolare su Selvaggia Lucarelli. La giornalista di Domani continuerà a vestire i panni del giudice anche nella prossima stagione? Una risposta, seppur casuale è stata data da lei stessa.

Selvaggia Lucarelli su Instagram, attraverso le stories, ha risposto alle domande di alcuni suoi followers. Tra le domande più varie spiccano quelle sul suo futuro in televisione e radio: “Ti rivedremo a Piazzapulita?”, “Ti rivedremo su Radio Capital?”, “Ti rivedremo a Ballando?”. “Ci rivedremo”, “Forse ci rivedremo”, “Non ci rivedremo”, sono state le risposte date dalla giornalista ma in modo del tutto casuale lasciando che il mistero aleggi ancora per un po’ su ciò che verrà.

