Non poteva esser altrimenti, anche durante la finale du Ballando con le Stelle, a un passo dall’annuncio della coppia vincitrice, Morgan ha sbroccato alla giuria. Quantomeno è stato costante, incredibilmente prevedibile certo, per certi versi disconnesso dalla realtà, ma ha seguito la linea: quella del contestatore che si prende il suo spazio di certo non ballando bene, ma facendo parlare di sé con questo ‘sistema’ oltremodo svilente per chiunque. Ma andiamo con ordine, cosa è successo stavolta?

Morgan, durante la finale di Ballando con le Stelle, ha perso contro Arisa in una sfida diretta e si è dovuto accontentare del terzo posto in classifica. A pesare sul risultato finale il voto della giuria: Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto che hanno votato Rosalba Pippa mentre Ivan Zazzaroni e Carolyn Smith hanno scelto l’ex leader dei Bluvertigo. Anche Laura Chimenti, la giornalista del Tg 1 invitata a bordo campo al posto di Alberto Matano in quarantena, ha preferito l’esibizione dell’artista con Alessandra Tripoli.

Poi, il pubblico da casa, ha messo la tegola finale e Arisa è andata avanti (c’intendo il programma poi, Ndr) con il 58% dei consensi. A questo punto Morgan ha preso la parola e ha iniziato ad inveire selvaggiamente contro la figura di Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. “Ho fatto tanti esami nella mia vita – dice Morgan – al conservatorio e altrove. Due giudici come voi da altre parti sarebbero stati subito licenziati. Perché non siete competenti della materia”.





E ancora: “Spero che il prossimo anno non sarete più li a rubare gli stipendi, il posto a gente che ci capisce. Non capite nulla! Non vedevo l’ora di ammutolire la Lucarelli, tutta l’Italia mi ama!”. Naturalmente è stato fondamentale l’intervento di della padrona di casa Milly Carlucci, che in tutti i modo ha tentato di calmare Morgan.

La superiorità invece di Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto che hanno replicato a Morgan soltanto con un sorriso, tanta ironia e un applauso. Il gelo poi quando anche Alessandra Tripoli ha cercato di zittire il suo allievo. Poi Selvaggia ha invitato la conduttrice Rai a dire qualcosa in difesa dei suoi giurati e la Carlucci ha commenta: “Sono felice di essermi sottratta a questo gioco molte puntate fa. E avevo ragione”. Fantastica.