Fuori tutta la verità sulla vita sentimentale di Paola Di Benedetto. L’ex vincitrice del ‘Grande Fratello Vip’ si è lasciata da poco con il cantante Federico Rossi e il settimanale di gossip ‘Chi’ ha sganciato una vera e propria bomba nelle scorse ore. Il cuore della ragazza sarebbe infatti già impegnato e avrebbe trovato la sua anima gemella. Le voci si sono accavallate e sono aumentate di ora in ora, per questa ragione ha voluto rispondere ai suoi fan su Instagram per fare definitiva chiarezza sulla vicenda.

Il magazine di Alfonso Signorini ha fatto sapere che alle isole Baleari la giovane veneta avrebbe conosciuto un rampollo milanese con il quale avrebbe allacciato una liaison. Un vero colpo di fulmine. Inoltre, è stato aggiunto che la love story è segretissima. Bocche cucite pure sull’identità dell’uomo che l’avrebbe stregata. Mentre con l’amico Stefano De Martino sta portando per l’Italia lo show comico ‘Che coppia noi 3’ a cui partecipano anche Francesco Paolantoni e Biagio Izzo.

Paola Di Benedetto è stata travolta dalle notizie che si sono susseguite e allora un’utente ha sfruttato l’opportunità della domanda-risposta, alla quale i vip si concedono, e le ha chiesto: “Ma è vero che ti sei fidanzata?”. L’ex gieffina ha pubblicato una sua immagine definita non bella e scattata dunque senza pensarci sue due volte e ha spiegato nei dettagli quale sia la situazione amorosa. E, quando sono state lette le sue parole, un po’ di amarezza in bocca ci sarà stata nei suoi fan.





Queste le parole di Paola Di Benedetto: “Ve lo dico con un selfie brutto: no. Non mi sono fidanzata e non sto frequentando nessuno al momento”. Poi sull’assenza dai social: “Al momento sto concentrando tutte le mie energie in radio, ma torno presto”. Quindi, non solo non sarebbe legata sentimentalmente a nessuno, ma non avrebbe conosciuto nessun ragazzo che le ha fatto battere il cuore. I suoi obiettivi al momento paiono essere solo quelli professionali, quindi non c’è ancora spazio per un partner.

Così Paola Di Benedetto e Federico Rossi avevano annunciato la separazione: “Siamo giunti alla consapevolezza di voler proseguire le nostre vite da soli. Ci teniamo a precisare che non è accaduto nulla di eclatante, semplicemente con il tempo abbiamo maturato questa decisione. Nessuna mancanza di rispetto, nessun tradimento. Solo una storia d’amore giunta al termine”. E ora è felicemente single e libera.