La coppia vip sarebbe già scoppiata. Nemmeno il tempo di parlarne che Paola Di Benedetto e Rkomi si sarebbero detti addio inaspettatamente. Si era parlato della nascita di questa relazione sentimentale soltanto qualche ora prima, ora fonti attendibili hanno riferito di una rottura clamorosa e anche per un motivo abbastanza serio. Uno dei primi a confermare questa liaison amorosa era stato l’influencer Amedeo Venza, che aveva confermato che i due si erano baciati. E poi era arrivata anche la foto del settimanale Chi.

A proposito di Paola Di Benedetto e Rkomi, Venza aveva riportato una segnalazione di un utente: “Lavoro in un noto locale di Milano e durante un evento c’era anche Paola Di Benedetto e Rkomi che si baciavano”. Ora, però, l’indiscrezione emersa è di quelle clamorose e lascia tutti interdetti. Nemmeno il tempo di festeggiare la nascita della coppia, che pare che si siano detti addio. Andiamo a vedere insieme chi ha fornito questo ulteriore aggiornamento tutt’altro che positivo.





Paola Di Benedetto e Rkomi, si parla già di addio

Paola Di Benedetto e Rkomi, la storia sarebbe già naufragata e a sorpresa le strade dei due si sarebbero separate. Il sito Blasting News ha fatto sapere che le foto pubblicate dal settimanale Chi il 15 giugno farebbero però riferimento al primo giorno del mese in corso. Si è quindi ipotizzato che ci possa essere stato un semplice flirt, mai scoccato in vero e proprio sentimento. Anche perché lei è stata successivamente beccata in dolce compagnia e non con il cantante andato a Sanremo 2022.

Il sito Very Inutil People ha fatto sapere che Paola Di Benedetto sarebbe andata a cena con un altro uomo e di Rkomi non c’era nemmeno l’ombra. Quindi, quel bacio con Rkomi non avrebbe permesso ai due di iniziare una duratura storia d’amore. Ovviamente non ci sono notizie certe da parte dei diretti interessati, che non hanno voluto rompere il silenzio. Staremo a vedere dunque se nelle prossime ore ci saranno aggiornamenti più ufficiali su questa vicenda decisamente incerta.

A proposito di ex gieffine, si è lasciata anche Licia Nunez. A dare l’ufficialità della fine della relazione sentimentale tra Licia Nunez e Barbara Eboli è stato il settimanale Chi nella rubrica intitolata Chicche di gossip. Ci hanno provato, ma dopo tante difficoltà, ora entrambe hanno deciso che la cosa giusta da fare fosse la separazione e dunque le loro vite proseguono in maniera diversa.

“Che coppia!”. Scoppia l’amore tra l’ex GF Vip e il cantante. Il bacio immortalato conferma il gossip