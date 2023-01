Anna Oxa, la denuncia. A poche settimane dallo start di Sanremo 2023, la cantante attraverso la società Oxarte ha annunciato le iniziative che prenderà nei confronti di chi sfrutta il suo nome e la sua immagine in modo indebito e non autorizzato.

La denuncia di Anna Oxa: “OXARTE INFORMA: L’Artista Anna Oxa e la società Oxarte sono dissociate da questo gruppo. Vi ricordiamo che a seguito di esposto di querela alcuni membri/attivisti sono stati rinviati a giudizio, altre utenze indagate. Ci manleviamo da qualsiasi responsabilità di natura civile e penale derivante dallo sfruttamento del marchio industriale registrato Anna Oxa e dello sfruttamento dell’immagine”.

Leggi anche: “Ma perché ha fatto così”. Anna Oxa ‘choc’ con la moglie di Amadeus, tutti increduli





La denuncia di Anna Oxa a poche settimane dall’inizio di Sanremo 2023: “A seguito di esposto di querela…”

Un comunicato esplicito da parte della cantante che non vuole sui social network gruppi o pagine che riportano il suo nome né tantomeno la sua immagine: “Si definisce patronimico un marchio costituito dal nome proprio di una persona” – scrive Oxarte nei commenti – “Se si tratta di nomi noti, esso è utilizzabile solo dall’avente diritto o da terzi autorizzati: si pensi, ad esempio, ai marchi ‘Giorgio Armani’, ‘Gianfranco Ferrè’, ‘Giovanni Rana’ e molti altri. Chi viola i diritti altrui consapevolmente è delinquente. Questo è un dato di fatto… Non ci sono scuse… Ad uno ad uno! Milly”. (“Perché l’ha trattata così”. Anna Oxa e la moglie di Amadeus, i motivi sono seri).

E sempre a proposito della cantante, prossima a fare ritorno sul palcoscenico del Festival della musica italiana, di recente anche la notizia di una decisione che avrebbe potuto deludere i fan. Il messaggio è sopraggiunto per via ufficiale attraverso il profilo social della diretta interessata, che a seguito della notizia non ha esitato a ringraziare i fan per il sostegno che dimostreranno.

La cantante italiana ha deciso di non rilasciare più alcuna intervista fino all’inizio del Festival di Sanremo 2023, quindi in poche parole Anna Oxa non potrà rispondere a nessuna domanda a partire dal 7 e l’11 febbraio 2023, ovvero per tutto il periodo che interesserà la competizione tra gli artisti. “Motivi vincolanti” a cui non può venire meno.