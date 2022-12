Sanremo si avvicina e con il Festival anche le polemiche. Sta facendo discutere la mancata intervista di Anna Oxa a Giovanna Civitillo inviata de La Vita in diretta. Vale la pena riepilogare quanto accaduto. Infatti nella puntata del talk di Rai1 condotto da Alberto Matano, la moglie di Amadeus era a Sanremo per intervistare i cantanti e chiedere qualche curiosità. Infatti venerdì 16 dicembre c’è stata la finale di Sanremo giovani e i cantanti in gara erano presenti per rivelare il titolo del brano che porteranno sul palco dell’Ariston.

Giovanna Civitillo ha intercettato anche Anna Oxa, ma non ha ottenuto il risultato sperato. “Anna ciao, ti posso fare una domandina veloce?”, è stato l’approccio sorridente dell’inviata del talk condotto da Alberto Matano. La star non ha risposto, ha tirato dritto ed è rimasta con la bocca chiusa. Quindi alla moglie di Amadeus non è restato che fare buon viso e prendere atto del fatto che Anna Oxa non era in vena di interviste.

Sanremo 2023, Anna Oxa è in causa con la Rai

“No, non gliela possiamo fare una domandina veloce. Ci riproveremo un’altra volta allora”. “Mitica la nostra Giovanna Civitillo. Secondo me la domandina sarà fatta un’altra volta. Ma secondo voi la prossima volta risponderà?”, è stato il commento di Alberto Matano dallo studio de La Vita in Diretta. Insomma la partecipazione a Sanremo di Anna Oxa fa discutere anche perché la cantante, come si evince dall’episodio con Giovanna Civitillo, ha intenzione di esibirsi e basta dal momento che ha una causa aperta con la Rai per un incidente avvenuto a Ballando con le stelle.

ANNA OXA CHE NON SI FERMA A FARE L’INTERVISTA CON GIOVANNA #lavitaindiretta #Sanremo2023 pic.twitter.com/2ZwCOAUrnd — trashtvstellare (@tvstellare) December 19, 2022

Successivamente è arrivata la precisazione della Oxa: “Non doveva rilasciare interviste, è stata a Sanremo per cose già stabilite (presentare il titolo del brano, per fare una foto), tutto questo a titolo gratuito. Il resto è tendenzioso perché lo sanno tutti, che a differenza di altri artisti che non sono in causa con la Rai non avrebbe potuto avere la libertà di rispondere”.

“Pertanto si è scelto di evitare – si legge nel lungo post pubblicato su Facebook – sapendo che in Rai c’è una parte non favorevole. Anna Oxa da sempre è attaccata da una parte di stampa diffamatrice che strumentalizza qualsiasi cosa facendo violenza ai diritti umani, ledendo la dignità, l’onore e la reputazione della persona. La cosa peggiore è quando attribuiscono alla signora Oxa i propri pensieri con le proprie alterazioni. L’immagine scelta per il programma di Matano è già tutto dire. È normale che qualcuno stia subendo la presenza di Anna Oxa in Rai. Vi invito a non farvi intossicare da quella che da sempre è disinformazione/diffamazione nei confronti di una donna molto invidiata”.