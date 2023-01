Sanremo 2023, ancora diverse settimane al via ma già fioccano le polemiche: tocca ancora a Chiara Ferragni finire nell’occhio del ciclone dopo che, nei giorni scorsi, era stata presa di mira da Selvaggia Lucarelli che aveva sparato a zero dopo la notizia, diffusa attraverso una conferenza stampa, del fatto che il cachet sarebbe stato devoluto in beneficenza. Modi e tempi non avevano convinto la giudice di Ballando con le stelle che, nel suo stile, aveva attaccato senza peli sulla lingua.



“Puntuale come ogni mossa mirata a lucidare la sua reputazione – ha scritto Selvaggia Lucarelli su Instagram -, il suo (della Ferragni, ndr) cachet di Sanremo andrà in beneficenza. Naturalmente scelta non fatta nel silenzio ma annunciata in una apposita conferenza stampa. Per la cronaca, il cachet di Sanremo per lei sono spicci. E anche questa volta ‘ma che bravaaaaa’”.

Sanremo 2023, Maurizio Costanzo punge Chiara Ferragni



Nel corso degli anni, la Rai non ha mai reso noti i compensi dei protagonisti del Festival. Eppure, secondo indiscrezioni, il cachet di Chiara Ferragni si aggirerebbe intorno ai 100mila euro, superiore a quello che hanno percepito Checco Zalone e Sabrina Ferilli nella scorsa edizione.Oggi a parlare della scelta fatta da Chiara Ferragni sul cachet del celebre Festival della musica italiana ci ha pensato Maurizio Costanzo sul nuovo numero del settimanale Chi.



C’è chi crede che questa sia in realtà una sua mossa per fare ancora di più parlare di sé. Ecco che Costanzo ha svelato cosa ne pensa al riguardo: “Indubbiamente la battaglia contro la violenza sulle donne è una battaglia giusta, giustissima. E serve anche a risolvere il problema vero della Ferragni, e cioè che deve trovare un modo per giustificare la sua presenza a Sanremo. E questo è un modo elegante per farlo…”.



Intanto arrivano indiscrezioni sulle canzoni. L’amore infelice e altri guai dominano i 28 brani in gara a Sanremo 2023. I testi e le atmosfere delle canzoni “sembrano risentire del clima di precarietà che si respira in questo momento storico tra crisi economica, guerra e una pandemia da cui stiamo venendo fuori”, ammette lo stesso Amadeus, a margine degli ascolti in anteprima per la stampa. Che riservano diverse sorprese, non sempre dalle teste di serie annunciate.