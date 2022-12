Festival di Sanremo, Silvia Toffanin dice no. Mancano ancora un bel po’ di giorni al Festival di Sanremo, ma naturalmente già sono uscite numerose indiscrezioni sull’immimente edizione 2023. Qualche giorno fa Fiorello ha tirato uno scherzaccio a Giorgia facendo finta di far ascoltare il suo brano e quindi portando la cantante alla squalifica. Amadeus ha poi annunciato che stavolta sarà presente il mitico Renato Zero e poi una ‘donna importante’ senza però fare nomi.

Natalia Estrada, intanto, ha già detto no: “Con Amadeus mi sono sempre trovata benissimo, abbiamo fatto tante trasmissioni insieme. Ho vissuto anche la nascita del loro amore, per questo mi dispiace dire di no, ma non voglio riaprire una porta che avevo chiuso, mi sfuggirebbe il controllo di poter fare quello che mi piace. Lui mi ha anche proposto di entrare all’Ariston a cavallo”. E, a quanto pare, Amadeus ha ricevuto un rifiuto anche da Silvia Toffanin.

Silvia Toffanin dice no a Sanremo: ecco perché

Nei giorni scorsi si è parlato molto dell’invito di Amadeus a Silvia Toffanin. La brava presentatrice Mediaset avrebbe dovuto partecipare al Festival in qualità di co-conduttrice. Ma a quanto pare la compagna di Pier Silvio Berlusconi ha declinato l’invito del direttore artistico di Sanremo. Si era anche pensato a problemi con Mediaset, ma una nota dell’azienda ha chiarito tutta la vicenda.

“In merito alle indiscrezioni su una possibile partecipazione di Silvia Toffanin al Festival di Sanremo – si legge nella nota – fonti Mediaset precisano che la conduttrice di Verissimo non sarà presente alla manifestazione. È vero che la proposta è stata fatta ed è vero che Mediaset in questi casi non ha problemi a cocnedere liberatorie ai propri artisti. Ma, nello specifico, Silvia Toffanin ha declinato l’offerta in quanto impegnata con il suo programma e non interessata a quel genere di prestazioni artistiche”.

Resta dunque il mistero su chi affiancherà Amadeus in questa edizione del Festival di Sanremo. Intanto la comica Katia Follesa si è autocandidata ai microfoni di Viva Rai 2 e chissà che il direttore artistico e conduttore non accetti l’offerta. Sicuramente al fianco di Ama ci sarà Francesca Fagnani. La compagna di Enrico Mentana, dopo il successo di “Belve”, programma in cui intervista personaggi famosi, è pronta ad essere protagonista anche sul palco dell’Ariston.

