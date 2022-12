A Sanremo 2023 Amadeus è pronto ad accogliere un’altra persona molto importante, che farà salire vertiginosamente il livello qualitativo della kermesse musicale più famosa in Italia. Già è stato in grado di convincere Gianni Morandi e Chiara Ferragni, nonché Francesca Fagnani e Salmo, ma ora sta cercando di puntare sempre più in alto e all’Ariston potremmo vedere all’opera una donna di grande rilievo. L’annuncio è tra l’altro stato fatto proprio dal direttore artistico e conduttore Rai.

Una vera e propria svolta in arrivo per Sanremo 2023, con Amadeus che vuole continuare a stupire. Nonostante manchino ancora dei mesi all’inizio del Festival, ci sono già stati dei problemi tra Anna Oxa e la moglie di Amedeo Sebastiani, Giovanna Civitillo. La mancata intervista ha fatto discutere e lo staff della cantante ha fatto sapere: ““Non doveva rilasciare interviste, è stata a Sanremo per cose già stabilite (presentare il titolo del brano, per fare una foto), tutto questo a titolo gratuito”.

Sanremo 2023, Amadeus: “Presenza femminile importante”

A Sanremo 2023 ci sarà una donna che indubbiamente ruberà la scena. Amadeus, come riportato dal sito Leggo, ha fatto questo annuncio roboante su R101, precisamente all’interno del programma radiofonico Facciamo finta che condotto da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri: “Ho un’idea di prossima presenza femminile importante, ma ne stiamo parlando in questi giorni. Per assurdo la quarta ancora in mente non ce l’ho, ma accadrà”. E ora sono usciti fuori diversi nomi che sarebbero in lizza.

A tirare fuori alcuni nomi è stato proprio il sito Leggo. Nonostante Amadeus non si sia ovviamente sbilanciato, potremmo vedere sul palco dell’Ariston una di queste donne: Pilar Fogliati, Benedetta Porcaroli, Beatrice Venezi, Francesca Fialdini, Andrea Delogu, Vittoria Ceretti e Monica Bellucci. Anche se The Pipol Gossip ha parlato anche di Giorgia Cardinaletti. Non resta che aspettare le prossime settimane per saperne di più. Probabile che anche stavolta sceglierà il telegiornale del Tg1 per fare l’annuncio in pompa magna, come successo nel recente passato.

Parlando dei concorrenti, Ultimo questa volta è stato il primo ad annunciare il nome del brano che porterà a Sanremo 2023: ‘Alba’. Dopo di lui, Tananai, con ‘Tango’. Seguono Madame con ‘Il bene nel male’. A Sanremo 2023 torna Giorgia con ‘Parole dette male’, Mr. Rain con ‘Supereroi’, Elodie con ‘Due’, Gianluca Grignani con ‘Quando ti manca il fiato’, Marco Mengoni con ‘Due vite’, Anna Oxa con ‘Sali (canto dell’anima)’, Lazza con ‘Cenere’, Mara Sattei con ‘Duemila minuti’ (scritta da Damiano David dei Maneskin), i Modà con ‘Lasciami’, Paola & Chiara con ‘Furore’, Colapesce Dimartino con ‘Splash’, Leo Gassmann con ‘Terzo cuore’, Articolo 31 con ‘Un bel viaggio’, Ariete con ‘Mare di guai’, i Cugini di Campagna con ‘Lettera 22’ (scritta da La Rappresentante di Lista). E ancora sul palco di Sanremo 2023 Levante con ‘Vivo’, Coma Cose con ‘L’addio’, Lda con ‘Se poi domani’ e Rosa Chemical con ‘Made in Italy’.