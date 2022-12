Per Silvia Toffanin è un grande momento dal punto di vista televisivo. Convince la scelta del doppio appuntamento di Verissimo che va in onda con le sue intervista sia il sabato pomeriggio che la domenica. Il pubblico mostra di apprezzare lo sforzo e premia l’idea di Mediaset con ascolti sempre più soddisfacenti. Può sorridere anche Pier Silvio Berlusconi, da anni legato sentimentalmente alla conduttrice. L’azienda, infatti, ha chiuso in positivo il bilancio.

Il periodo felice della coppia non poteva che essere suggellato da un evento importante. Non si tratta del matrimonio: i fan lo vorrebbero da anni, ma loro continuano a rinviare la data delle nozze. Di recente a far rimbalzare il gossip sulle nozze era stato il sindaco di Portofino, Matteo Viacava, che si è proposto come officiante: “Sarebbe un onore poter celebrare le loro nozze”, aggiungendo un paio d’ipotesi sulla cornice dell’evento, una con una festa proprio nella villa appena acquisita e l’altra con un rito nella chiesetta di San Sebastiano.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi si trasferiscono a Portofino

L’evento importante, invece, riguarda la villa che la coppia ha acquistato a Portofino e che è in fase di ristrutturazione. Come riportato dal settimanale Nuovo Tv, infatti, la famiglia si trasferirà nella lussuosa Villa San Sebastiano che è già stata acquistata: er la coppia, che ha due figli, ad attenderli c’è una casa in grande stile alle pendici del Monte di Portofino, con nove camere, sette bagni, una piscina, un uliveto, un frutteto e un vigneto.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi stanno insieme da 22 anni: “Lui ha una sensibilità spiccata, sa guardare oltre”, dice di Pier Silvio la conduttrice, la quale avrebbe avuto delle perplessità nell’accettare il doppio appuntamento di Verissimo, su Canale 5, che infatti va in onda sia il sabato sia la domenica. “È stato difficile convincere Silvia al raddoppio”, ha dichiarato il figlio del Cav. Ma i telespettatori hanno premiato la scelta con ottimi ascolti.

Di recente proprio a Portofino Silvia Toffanin ha festeggiato il suo compleanno: a ottobre ha compiuto 43 anni e, circondata dai suoi cari, Pier Silvio Berlusconi e i loro figli, Sofia Valentina (7 anni) e Lorenzo Mattia (12 anni), ha spento le candeline. La famiglia ha celebrato il compleanno in un ristorante, “uno dei loro preferiti”, a Portofino, dove vivono. Il pranzo si è concluso con la canonica torta di compleanno e il soffio di un’unica candelina a fontana, come ha documentato il magazine Chi, diretto da Alfonso Signorini.