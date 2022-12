Ida Platano e Alessandro Vicinanza vivono il loro amore lontano dallo studio di Uomini e Donne: è stata la loro scelta effettuata qualche giorno fa. Hanno deciso di proseguire la loro storia lontano dai riflettori, di viversi nella quotidianità. Da tempo il cavaliere aveva confessato il suo amore per la dama: nonostante gli attacchi in studio e le preoccupazioni di Ida Platano, lui è andato avanti per la sua strada. Ha capito che può essere la donna della sua vita e non ci ha pensato due volte a dirglielo.

Alla fine anche Ida Platano è crollata e ha capito che quell’insistenza da parte di Alessandro Vicinanza era vera e basata su un sentimento reale. Così tra gli applausi del pubblico in studio e qualche critica dal parterre hanno lasciato Uomini e Donne e non siedono più tra le dame e i cavalieri. E dalle anticipazioni sulle prossime puntate del dating show di Maria De Filippi si viene a sapere che Ida Platano tornerà in studio.

Silvia Toffanin, polemiche per Ida e Alessandro a Verissimo

L’ormai ex dama parlerà della sua storia d’amore con Alessandro Vicinanza e soprattutto non “mancheranno i colpi di scena – scrive coming soon – come i messaggi mandata da Riccardo dopo la scelta che hanno acceso anche discussioni tra la dama e il suo attuale fidanzato Alessandro”. Nel frattempo il pubblico avrà la possibilità di rivedere Ida e Alessandro in tv a Verissimo: infatti saranno ospiti nel salotto di Silvia Toffanin nella puntata di domenica 4 dicembre. L’annuncio è arrivato direttamente dal programma sulla pagina Instagram. “Direttamente da @uominiedonne… domenica a #Verissimo, alle 16.00 su #Canale5, la prima intervista insieme di Ida e Alessandro”, si legge.

La scelta di Silvia Toffanin di ospitare Ida e Alessandro a Verissimo sta facendo parecchio discutere sui social. Basta leggere, infatti, i commenti, a margine del post. “Ma chi sono? Ci rendiamo conto?”, scrive un utente. Ovviamente ci sono anche i fan della coppia felici di rivederla sul piccolo schermo: tuttavia è difficile non notare come la maggior parte di coloro che commentano abbiano espresso il proprio disappunto verso la decisione di ospitare la nuova coppia che si è formata a Uomini e Donne.

Inoltre va detto che c’è chi poi non crede affatto che Alessandro Vicinanza sia davvero interessato ad avere una relazione duratura con l’ormai ex dama Ida Platano. Di questa opinione sono sempre stati Roberta Di Padua, Riccardo Guarnieri. “Di solito ospitate i Vip” e ancora “Ormai si marcia sul nulla in TV. La Toffanin potrebbe fare interviste che arricchiscano il telespettatore, non che gettino ancora più nel ridicolo persone non in grado di andare oltre quello che dimostrano”, sono alcuni dei commenti che è possibile leggere sotto l’annuncio su Instagram di Verissimo.