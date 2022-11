Ida Platano ha lasciato Uomini e Donne per portare avanti la sua frequentazione con Alessandro Vicinanza, dopo essersi messa alle spalle la storia con Riccardo Guarnieri. Il pubblico ha quindi accolto favorevolmente questa uscita di scena della donna, che potrebbe avere trovato finalmente la sua anima gemella. Ma le anticipazioni fornite dal sito Blastingnews sono abbastanza clamorose e fanno riferimento a ciò che dovrebbe succedere nelle prossime puntate del dating show, presentato da Maria De Filippi.

Ovviamente occorrerà aspettare la messa in onda degli appuntamenti, ma c’è già un’anticipazione su Ida Platano e Uomini e Donne su ciò che dovrebbe accadere martedì 22 novembre. Intanto, è scoppiato l’amore tra due protagonisti del programma. Fabiano ha 49 anni, è di Livorno e lavora come gruista presso il porto di Livorno. Il cavaliere, inoltre, ha un figlio di 23 anni. Cristiana, invece, lavora come hostess su uno yacht privato e non ha figli. Una conoscenza lampo che è sfociata subito in un sentimento.

Ida Platano torna a Uomini e Donne? La voce

Innanzitutto, prima di dirvi tutto su Ida Platano e la possibilità che possa succedere qualcosa di inaspettato, su Uomini e Donne è stata confermata la notizia della registrazione della prossima puntata nella giornata del 22 novembre dal blogger Lorenzo Pugnaloni: “Ciao raga, buon lunedì. Oggi in onda il continuo di venerdì, si parlerà anche del trono classico. Domani si registra (che vi aspettate?). E Blastingnews ha ipotizzato un avvenimento, che potrebbe materializzarsi davanti a tutto lo studio e al pubblico da casa.

Nonostante sembra che abbia trovato ormai la stabilità amorosa, Ida Platano non resisterebbe molto a stare lontana da Uomini e Donne. Potrebbe quindi ritornare nel parterre della trasmissione di Canale 5, dando vita ad un colpo di scena pazzesco. Da parte sua potrebbe esserci un confronto definitivo, chissà se ancora con Riccardo Guarnieri, per difendersi dagli attacchi subiti. Da non escludere nemmeno un dialogo più o meno acceso con l’opinionista Tina Cipollari, che non vedrebbe di buon grado questo suo ritorno in studio.

E Ida Platano nelle ultime ore si è soffermata anche su Maria De Filippi. L’affetto che la dama nutre per lei è uscito fuori una volta di più il 19 novembre, mentre era in onda la finale di Tu si que vales. Riprendendo il momento in cui Maria stava facendo una sfilata imitando il disturbatore Giovannino Ida ha scritto: “mamma Maria”, con un cuore rosso.