UeD, messaggio di Ida Platano a Maria De Filippi dopo l’addio. La dama bresciana lo ha affidato ad Instagram. Sono stati giorni molto pieni per Ida che ha deciso di uscire dal programma insieme ad Alessandro vicinanza. Una scelta a dir poco contestata dai fan con Riccardo Guarnieri che sembra non aver proprio mandato giù la decisione della dama nonostante le dichiarazioni rilasciate al magazine del dating in cui attaccava senza mezzi termini Ida.



Spiegava il cavaliere tarantino: “Ida non è cambiata dopo l’estate ma è mutata completamente in seguito all’ultima cena che abbiamo fatto in primavera. In realtà la Ida che vediamo oggi è un’evoluzione della persona con cui ho avuto a che fare già qualche tempo da: una donna che non scende a compromessi, neanche in amore, e che credo da tempo non sia innamorata di me come affermato”.

E ancora: “Quell’amore che provava non credo fosse poi così immenso […] La cosa che mi stupisce e che fa male, è che Ida è diventata un’altra persona nel giro di una settimana: da grande amore a zero considerazione nei miei confronti. Ida in studio ha detto che sono il suo scarto e ho trovato quest’affermazione molto forte”.



Quindi Riccardo concludeva: “Non credo alla scusa che quando si è arrabbiati si perde lucidità ma penso, al contrario, che si diventi volontariamente pungenti. Una cosa del genere, per l’amore che c’è stato, io non l’avrei mai detta perché è stata tremendamente offensiva”. Ida non aveva mai risposto a queste parole, stavolta invece si è lasciata andare ad un commento su Maria De Filippi alla quale deve moltissimo.



L’affetto che la dama nutre per la conduttrice è uscito fuori una volta di più il 19 novembre, mentre era in onda la finale di Tu si que vales Ida ha voluto mandare il suo messaggio. Riprendendo il momento in cui Maria stava facendo una sfilata imitando il disturbatore Giovannino Ida ha scritto: “mamma Maria”, dedicandole sui social un “cuore rosso”. Da Maria, insomma, ha ricevuto solo bene.

