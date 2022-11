Tina Cipollari ‘on fire’ nella nuova puntata di UeD. Puntata dove, nemmeno a dirlo, si è tornati a parlare di Ida Platano, Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza. Dopo una breve parentesi dedicata al percorso della tronista Lavinia, il resto del tempo è stato incentrato sul “triangolo” che ormai da mesi monopolizza UeD.

Non è una novità che la dama di Brescia è ormai protagonista assoluta dell’ex trono over. Soprattutto da quando è tornato in studio il cavaliere di Taranto con cui ha innescato un tira e molla infinito. Il punto è che c’è di mezzo un terzo, Alessandro appunto.

Tina Cipollari contro Ida: “Atteggiamento vergognoso”

In breve tutto ruota attorno alla parziale dichiarazione di Riccardo nei confronti di Ida, ma del famoso biglietto d’amore che avrebbe dovuto scriverle non c’è alcuna traccia ancora. Da qui le prime critiche di Tina Cipollari. Maria De Filippi ha quindi chiesto ad Alessandro di entrare e commentare le ultime: si è subito rivolto a Ida chiedendole in sintesi se Riccardo avesse scritto cosa pensava sul biglietto, se la sua risposta sarebbe stata sempre la stessa. Ovvero che non voleva tronare insieme a lui.

“Non ha scritto, quindi non c’è una risposta”, ha detto Ida Platano girando un po’ intorno all’argomento e rifiutando di ballare Alessandro. Alla fine del ballo e dopo aver visto Ida e Riccardo insieme, Tina Cipollari ha chiesto la parola alla conduttrice e si è scagliata pesantemente contro la parrucchiera di Brescia.

“Il tuo comportamento nei confronti di Alessandro (che è poi uscito dallo studio, ndr) è vergognoso – ha tuonato la vamp – Ma ti sembra normale lasciarlo lì seduto e abbandonato? Non hai rispetto. C’è sempre il fantasma di Riccardo”. Applausi su applausi da parte del pubblico in studio che, evidentemente, è totalmente d’accordo con l’opinionista.