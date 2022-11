Uomini e Donne, Ida Platano ha lasciato lo studio con Alessandro Vicinanza: ora arriva un commento inaspettato. Dei due si è parlato e non poco dentro e fuori lo studio. L’ultima ad esprimersi era stata l’ex protagonista Catia Franchi. L’ex dama del parterre over aveva commentato a Mondotv.it il percorso in studio di alcuni protagonisti come Ida Platano, Alessandro Vicinanza, Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri usando parole nette che non lasciavano spazio neppure ad una piccolissima interpretazione.



Spiegava: “Cosa penso del quadrilatero? Una telenovela infinita. Ida dovrebbe veramente dimenticarsi Riccardo, ma vedrai che con Alessandro durerà poco, torneranno in studio separati! Nel parterre attuale (sia giovani che anziani)? Non voglio fare né la badante né la mamma!”. Il percorso di Ida ha sollevato perplessità anche tra i fan.

Leggi anche: “Basta così”. Gemma Galgani, titoli di coda a UeD: l’affondo di Gianni Sperti la scarica in diretta





Uomini e Donne, Ida Platano dolce dedica a Alessandro Vicinanza



Scrive un’utente: “Era meglio l’anno scorso che si parlava solo di Gemma, almeno ci facevamo due risate. Adesso sinceramente solo noia e devo sempre cambiare canale. Dovete prendere in considerazione la gente che commenta cmq e quello che vuole. Altrimenti inutile renderci partecipi”. E un’altra ci va giù ancora più dura attaccando direttamente la dama. “Ma davvero questi due si stanno contendendo questa donna?”.



“Ma cosa ha di speciale? Tutti dicono che è bellissima ma tra ciglia finte, labbra e seno rifatti, sopracciglia tatuate di una bruttezza imbarazzante onestamente tutta sta bellezza non la vedo. Tra l’altro non sa nemmeno mettere insieme un discorso di senso compiuto. Sarà brava in altre cose forse… dimenticavo, il tutto completato da un pessimo carattere, prepotente, incazzosa e chi più ne ha più ne metta”. Di questo non deve aver tenuto conto Alessandro.



Con il quale il legame sembra forte. Ida, tornata a tempo pieno a lavorare nel suo salone di bellezza come testimoniano gli scatti social che sta condividendo negli ultimi giorni, ha fatto una dedica importante ad Alessandro. Sui social ha postato un ritornello di un brano molto famoso che dice: “And I wanna cry, I wanna learn to love but all my tears have been used up”. “Voglio piangere e voglio imparare ad amare, ma ho esaurito tutte le mie lacrime”.

“È morto, non sapete il dolore”. Gemma Galgani, la confessione privata che stringe il cuore