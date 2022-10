“È morto, non sapete il dolore”. Gemma Galgani, la confessione privata che stringe il cuore

Gemma Galgani ha iniziato a Uomini e Donne la sua ennesima edizione nel programma di Maria De Filippi, nella speranza che un giorno possa finalmente trovare l’anima gemella. Ma in amore è sempre stata abbastanza sfortunata, infatti dopo l’addio a Giorgio Manetti non è riuscita a trovare nessuno che potesse renderla molto felice. Ma ora è emerso un altro dettaglio davvero negativo sul suo passato. Ha dovuto vivere un momento dolorosissimo, che non ha mai potuto dimenticare quel lutto.

Intanto, Gemma Galgani a Uomini e Donne è stata rifiutata tempo fa dal cavaliere Didier: “Ti tradirei, questo è il problema. Per non spaccare il cuore di qualcuno preferisco fare un passo indietro perché non c’è stata la scintilla”. E Gemma Galgani non l’ha presa affatto bene: “Sono stata un tramite perché lui entrasse per fare le sue performance? A me non sta bene e secondo me se ne deve andare”. Ma l’ex UeD Rocco Fredella è positivo e ha rivelato a PiùDonna: “So che quest’anno troverà l’uomo della sua vita”.

Gemma Galgani di Uomini e Donne: “Ho perso un bambino”

La dama Gemma Galgani, che continua dunque il suo percorso a Uomini e Donne, ha avuto in passato una notizia terribile che l’ha segnata inevitabilmente. A Uomini e Donne Magazine si è concentrata anche sulle recenti vacanze estive: “Ho trascorso delle vacanze all’estero, molto belle. Ma ho vissuto anche momenti di malinconia al tramonto. Vorrei avere voglia di stringere la mano a un partner che finora non ho trovato”. Ma c’è un altro episodio che però l’ha distrutta psicologicamente e ancora oggi ne soffre.

A UeD Magazine Gemma Galgani ha raccontato: “Avevo già compiuto quarant’anni quando ho scoperto di essere incinta. Quel bambino, poi, l’ho perso. Neanche il mio psicanalista riusciva ad essermi d’aiuto”. Quindi, aveva iniziata una gravidanza, interrotta troppo precocemente. E lei ha ammesso che sarebbe stata felice di diventare mamma: “Mi sarei sentita di diventare una madre single”. Ma il destino purtroppo è stato tremendo per lei e non ha avuto questa grandissima gioia.

Intanto, l’amica di Gemma Ida Platano ha ricevuto una dichiarazione da Alessandro Vicinanza. Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e donne di sabato scorso, 1° ottobre 2022, rivelano che Ida è uscita a cena con Alessandro, dopo che il cavaliere si era nuovamente dichiarato per lei, rivelando di essere ancora innamorato.