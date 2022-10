“L’uomo della sua vita”. UeD, indiscrezioni bomba su Gemma Galgani: è tutto già scritto

Gemma Galgani continua a essere una protagonista di Uomini e Donne. Anche se nelle ultime puntate si è parlato più spesso della storia tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, la dama torinese è sempre presente nel dating show di Maria De Filippi e qualche giorno fa ha subito un brutto colpo: è stata infatti praticamente rifiutata da un cavaliere, che le ha espresso chiaramente la volontà di non continuare frequentazione e conoscenza e le ha anche spiegato il motivo. Lei non ha reagito proprio bene, scatenando anche la rabbia di Tina Cipollari.

A rifiutarla è stato il cavaliere Didier, che ha aggiunto: “Ti tradirei, questo è il problema. Per non spaccare il cuore di qualcuno preferisco fare un passo indietro perché non c’è stata la scintilla”. E Gemma Galgani non l’ha presa affatto bene: “Sono stata un tramite perché lui entrasse per fare le sue performance? A me non sta bene e secondo me se ne deve andare”.

Gemma Galgani via da UeD: Rocco Fredella ne è convinto

Di Gemma Galgani ha parlato anche Rocco Fredella un ex protagonista di Uomini e Donne, il popolare dating show pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Fredella si è raccontato insieme alla compagna Doriana Bertola ai microfoni di PiùDonna in una intervista che ha rilasciato a Fralof. L’ex cavaliere ha rotto il silenzio su Gemma Galgani, facendo sapere che in questa stagione ci sarà una svolta clamorosa per lei: “So che quest’anno troverà l’uomo della sua vita, e uscirà dal programma insieme a lui”.

Rocco Fredella ha spaziato su diversi argomenti che riguardano Uomini e Donne e ha detto la sua sul ritorno di Roberta Di Padua: “Anche lei non trova pace. Non capisco perché sia tornata. Ha manifestato tante volte di andar via e non tornare più”. Dopo aver detto di considerare Armando Incarnato uno dei più sinceri, ha criticato Riccardo Guarnieri: “Sta lì solo per la sedia”. Poi ha della storia d’amore con la sua futura sposa: “Va molto bene, sto cercando di accelerare i tempi per sposarmi, vorrei farlo all’inizio dell’anno nuovo. Sono sicuro che riuscirò a coronare il mio sogno per la primavera”.

Quindi è intervenuta Doriana Bertola che ha parlato della proposta di matrimonio ricevuta dal suo amato: “Mi ha portato in un posto bellissimo. Io gli ho detto di sì perché lui è l’uomo che ho desiderato per tutta la vita, voglio invecchiare insieme a lui”. La donna con cui l’ex cavaliere ha ritrovato il sorriso, non poteva non dire cosa pensa delle prime puntate della nuova stagione di Uomini e Donne spiegando che – a suo parere – l’unica che non cerca popolarità è Ida Platano: “Lei vorrebbe veramente un uomo al suo fianco. Gli altri non li vedo davvero propensi a un amore”.