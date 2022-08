Clamorosa novità su Gemma Galgani. A partire da settembre la rivedremo all’opera a Uomini e Donne nella sua ennesima esperienza televisiva nel dating show di Maria De Filippi. Ma ora è stato riferito quale sarebbe il suo scopo principale, che cambierebbe definitivamente tutto. Non sappiamo come Tina Cipollari potrà reagire dinanzi a questa simile notizia, che sicuramente sorprenderà milioni di telespettatori. La dama piemontese è già più che pronta a far parlare soprattutto di lei nel programma.

Dunque, Gemma Galgani è pronta al colpo di scena e Uomini e Donne sarà ovviamente un ausilio fondamentale per raggiungere l’obiettivo che si è prefissata. Meno di un mese fa l’ex cavaliere Claudio Cervoni ha dichiarato: “Armando, Biagio, Ida, Riccardo e Gemma giocano per un loro tornaconto. Il programma permette loro di restare per anni e lo sfruttano, fanno bene”. Poi l’attacco di Marika Geraci: “Se mi chiedi chi sta lì per giocare, la risposta è semplice: i fantastici quattro, ovvero Gemma, Ida, Biagio e Armando”.





Gemma Galgani ritorna a Uomini e Donne: “Vuole il matrimonio”

A riportare queste nuove notizie su Gemma Galgani e che coinvolgono necessariamente Uomini e Donne è stato il settimanale Nuovo Tv. Ci sono state un paio di informazioni riferite sul conto della dama originaria di Torino, ma soprattutto una di queste ha fatto spalancare la bocca a tutto il pubblico. In attesa di sue dichiarazioni ufficiali, sarebbe stata scoperta la sua intenzione futura. E non è una cosa da poco, infatti sarebbe ormai in procinto di dare la sterzata finale alla sua vita privata.

Il settimanale diretto da Riccardo Signoretti ha fatto sapere che Gemma Galgani è stata avvistata da alcuni fan della donna all’estero, precisamente in Portogallo, dove sicuramente si stava godendo momenti di assoluto relax. Ma quando tornerà a Uomini e Donne lo farà con un solo intento. Pare che abbia deciso di trovare seriamente un nuovo partner e c’è anche di più. Ha tanta voglia di sposarsi e quindi lo scopo sarebbe quello di trovare la persona giusta, che le permetterebbe di esaudire il sogno del matrimonio.

Intanto, l’esperto Lorenzo Pugnaloni ha detto sulla nuova edizione di UeD: “Confermata anche quest’anno la versione dei troni uniti, i tronisti 4 e in base a ciò che si sa tutti sconosciuti, il parterre over dovrebbe ripartire con gli stessi di fine maggio (salvo cambiamenti, forse qualcuno non lo ritroveremo). Durante la registrazione si presentano due candidati e colui/colei che salirà potrebbe essere deciso/a dal parterre over. Per gli altri tre ci sarebbe la presentazione normale”.

