Nuova puntata di Uomini e Donne nel pomeriggio del 26 settembre e subito c’è una grossa sorpresa, non proprio positiva, per Gemma Galgani. La dama piemontese è stata infatti praticamente rifiutata da un cavaliere, che le ha espresso chiaramente la volontà di non continuare frequentazione e conoscenza e le ha anche spiegato il motivo. Lei non ha reagito proprio bene, scatenando anche la rabbia di Tina Cipollari. A supporto dell’opinionista anche il collega Gianni Sperti, che ha difeso l’uomo.

Quando nel corso dell’appuntamento di Uomini e Donne, Gemma Galgani ha ascoltato quelle parole del cavaliere, lei si è subito infastidita: “Non è che c’è qualche altro motivo sotto? Quindi, cosa devo fare? Mi sorprende molto, sono rimasta un po’ sorpresa. Noi siamo andati a cena insieme, c’è stato un bacio abbastanza passionale e mi è scattato qualcosa durante il ballo che c’è stato sulla terrazza. Quando sono tornata in albergo, gli ho chiesto se voleva cenare insieme a me”. E poi lo scontro con Tina.

Leggi anche: “Chiudete l’audio”. Giovanni Ciacci, censura dopo la frase su Tina Cipollari e Gemma Galgani di UeD





Uomini e Donne, Gemma Galgani rifiutata dal cavaliere Didier

A quel punto, nella puntata delle scorse ore di Uomini e Donne Gemma Galgani è stata interrotta da Tina Cipollari, che le ha detto: “Sei una donna molto dura solitamente, vedi che bruci le tappe”. Ma la torinese: “Non ho bruciato niente, ho fatto quello che sentivo e avrei anche potuto avere una risposta negativa”. Poi ha preso la parola il cavaliere: “Ho riflettuto un po’, abbiamo uno stile di vita un po’ diverso e tu hai sentito qualcosa forse, ma io niente. Ballo con tutte, ho viaggiato ed esco tutte le sere. Se cominciamo qualcosa, tu non esci ma io sì”.

A rifiutarla è stato il cavaliere Didier, che ha aggiunto: “Ti tradirei, questo è il problema. Per non spaccare il cuore di qualcuno preferisco fare un passo indietro perché non c’è stata la scintilla”. E Gemma Galgani non l’ha presa affatto bene: “Sono stata un tramite perché lui entrasse per fare le sue performance? A me non sta bene e secondo me se ne deve andare”. Poi il sito Lanostratv ha riportato altre dichiarazioni, riferibili a Tina Cipollari e a Gianni Sperti, che hanno difeso a spada tratta il cavaliere.

In primis Tina ha esclamato: “Non hai questo potere decisionale, siediti. Quanti uomini sono venuti per te e li hai scartati”. Infine, Gianni Sperti: “Non accetta il due di picche, lui è stato onesto e gentile e non ti ha trattato male. Merita di restare a Uomini e Donne”. Staremo a vedere se Gemma Galgani riuscirà a trovare qualcun altro nelle prossime settimane.