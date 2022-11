Uomini e Donne, Gemma Galgani a un punto difficile del suo percorso: le critiche si moltiplicano e contro di lei ora scende in campo anche Gianni Sperti. Sono dieci anni che Gemma Galgani è assoluta protagonista delle dinamiche che si vengono a creare in studio. Memorabili sono le sue litigate con l’opinionista Tina Cipollari: le due praticamente non si trovano mai d’accordo su nulla. Tuttavia negli ultimi tempi i più attenti telespettatori hanno notato come Gemma Galgani sia piuttosto defilata rispetto a quanto accadeva fino alla passata stagione.



Gemma Galgani infatti non siede più al centro dello studio se non in sporadiche situazioni. Di recente aveva iniziato la conoscenza del cavaliere Roberto, ma non era andata a buon fine. Come non a buone fine non è andata la frequentazione con Giovanni. A spiegare le ragioni è stata proprio la storica dama di Uomini e Donne.





Uomini e Donne, Gianni Sperti critica Gemma Galgani



“Sono stata molto contenta di aver condiviso con Giovanni quella serata e quindi sono stata bene. Poi però devo essere anche molto sincera verso i miei sentimenti e quello che è il mio modo di essere e di vivere, che è in contrasto con quello tuo. A cena mi sono accorta che siamo appartenenti in due universi diversi”. E tanti sono stati i commenti social.



“A Gemma statte zitta noi qui lo avevamo detto tutti che non ti piaceva questo bel signore…solo visibilità. È pure troppo per te questo bel signore”. E ancora: “Questo signore è elegante, cortese, pare intelligente e gentile, sarebbe perfetto per Gemma, se solo lei accettasse di non avere più vent’anni”. Ma non è finita qui. Gemma a sua volta è stata liquidata dal cavaliere Alessandro.



Ed attaccata da Gianni quando è tornata a parlare della sua intensa relazione con Ennio. “Quanti anni hai Alessandro? Ah capisci allora? Ha 56 anni. Sei cambiata Gemma, continui a fare riferimento a Ennio. Ma da Ennio in poi hai cercato sempre persone più giovani. Non fare proprio il paragone. Sei cambiata”.

