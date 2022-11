Le anticipazioni di Uomini e Donne riferivano che nel corso della puntata di mercoledì 23 novembre sarebbe andata in onda la scelta definitiva tra Alessandro Vicinanza e Ida Platano. Una scelta che arriva dopo mesi di discussioni in studio che hanno visto protagonisti non solo i diretti interessati, ma anche Riccardo Guarnieri – che con la dama bresciana ha avuto una relazione – e Roberta Di Padua, la dama che ha fatto rientro nello studio di Maria De Filippi in questa edizione dopo qualche tempo di assenza.

Va detto che inizialmente Alessandro Vicinanza era uscito proprio con Roberta Di Padua. Il cavaliere sembrava preso dalla dama tanto che le avrebbe regalato rose rosse e avrebbe promesso un giro in elicottero su Roma. Tuttavia la frequentazione è terminata quando Vicinanza ha capito di provare un sentimento verso Ida Platano che ha spesso accusato Roberta Di Padua di intromettersi in questa storia solo per farle venire dei dubbi.

UeD, è amore tra Alessandro Vicinanza e Ida Platano

Alessandro Vicinanza da settimane professa il suo amore verso Ida Platano. Qualche settimana fa ha lasciato lo studio di Uomini e Donne in lacrime dopo essere finito nel mirino di Roberta Di Padua e Gloria Nicoletti, due dame che ha frequentato e che non credono affatto al suo amore per Ida Platano. La dama di Cassino ribadisce di aver raccolto importanti dichiarazioni da parte di Alessandro Vicinanza con cui pensava di lasciare la trasmissione.

E ora il viaggio a Uomini e Donne di Alessandro Vicinanza e Ida Platano si è concluso. I due si sono seduti al centro dello studio: la dama ha detto di aver ospitato a casa sua il cavaliere, e di aver provato grandi sensazioni che l’hanno portata, il giorno successivo, a salire su un aereo per raggiungerlo a Salerno. Insomma una dichiarazione d’amore quella di Ida Platano che spiega a tutto il pubblico di aver preso una decisione importante con Alessandro Vicinanza: lasciano lo studio, vogliono proseguire insieme lontano dalle telecamere la loro storia d’amore.

“Voglio viverti fuori”, dice la dama di Brescia mentre abbraccia il cavaliere e i due ballano in studio. Armando Incarnato si congratula con entrambi così come l’opinionista Gianni Sperti. Tina Cipollari, pur augurando il meglio ad entrambi, si lascia, tuttavia, andare ad una previsione: “È un fuoco di paglia. Questa coppia tra un mese sta di nuovo qui”. Il clima, però, in studio non sembra particolarmente romantico intorno alla coppia: Roberta Di Padua non manca di mettere in dubbio l’autenticità di questa decisione, mentre Gianni Sperti prima plaude alla nuova unione, poi non manca di lanciare qualche frecciatina a qualche altro spasimante, ovvero Riccardo che si limita a dire: “Ho accumulato tanta di questa indifferenza che non ho nulla da dire”.