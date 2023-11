“Voglio rientrare”, la richiesta Heidi Baci al Grande Fratello 2023. La ragazza si è finalmente confessata riguardo la sua uscita e un suo probabile rientro nella casa più spiata d’Italia. A raccontarlo è proprio lei a Casa Chi. Heidi ha detto anche lontana da occhi indiscreti vorrebbe tanto conoscere meglio Vittorio Menozzi. Ora che la Baci si è allontanata dalle telecamere sembra decisamente più lucida riguardo quello che vuole e non nega di nutrire un certo interesse per “l’uomo più affascinante della Casa”. Parliamo appunto di Vittorio, con il quale aveva legato davvero tanto.

Lei vorrebbe creare qualcosa con il ragazzo, non si capisce bene se solo una forte amicizia o qualcosa di più. Dice inoltre che le è dispiaciuto che è stato il programma stesso ad alimentare troppo il rapporto, “guastandolo”. Heidi Baci racconta quindi a Casa Chi: “Nella vita reale Vittorio sarebbe stata una persona con la quale sarei uscita a prendere il caffè, parlare con calma, con i nostri tempi. Sicuramente una cosa diversa”.





“Voglio rientrare”, la richiesta Heidi Baci al Grande Fratello

E ancora Heidi Baci: “Lì dentro hanno velocizzato un po’ i processi e persone come me e Vittorio non sono abituate a questo. Anche lui aveva paura di esporsi, sempre, per quanto riguarda i suoi gusti o quello che pensava. Molto spesso me lo diceva che qualsiasi cosa diventava enorme, Per noi nip non è facile. L’uomo più affascinante è Vittorio. Anche nella sua tenera età riesce ad essere teneramente profondo“. Ma non è finita perché si parla da giorni anche di un suo possibile rientro.

A parlarne è sempre Heidi che spiega meglio le sue intenzioni: “Io lascio un po’ il segno. Io l’ho detto a mio padre di entrare. Sto meglio, ho messo ordine a tutte le mie cose. I miei stanno meglio. Non ho voglia di tornare, soprattutto in questo momento. Sarebbe fastidiosa per me la presenza di Massimiliano. Me lo sto godendo da spettatrice. Meglio così”. Quello che quindi fa intendere è che le piacerebbe rientrare ma a tempo determinato, solo per qualche giorno insomma.

Sembra che la cosa più complicata da gestire per lei, sarebbe proprio la presenza di Varrese, con il quale oramai non riesce più a creare nulla di buono. Ora che i genitori sono più tranquilli però potrebbe rientrare giusto per il gusto di farlo, con più lucidità su tutto e senza farli soffrire troppo. Chissà se Alfonso Signorini accetterà la sua richiesta per creare nuove e gustose dinamiche.

