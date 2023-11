Il bacio passionale al Grande Fratello e ora il colpo di scena. Protagonisti, ovviamente, Paolo Masella e Letizia Petris. Dopo aver lasciato pubblicamente il fidanzato, la fotografa ha ceduto alle attenzioni sempre più pressanti del macellaio romano e hanno finito per abbandonarsi a un lungo bacio in giardino. Naturalmente questa nuova storia nata nella Casa ha subito entusiasmato il pubblico del reality, peccato sia arrivato già uno stop. È successo tutto nelle ultime ore, ma andiamo a scoprire i dettagli.

Il confronto-scontro è partito dopo che Paolo ha notato in Letizia un certo imbarazzo quando lui si avvicinava. Quindi ha provato ad avere un chiarimento con lei: “Mi dispiace che ti senti a disagio con me”. Letizia Petris ha tagliato corto: “Sono fatta così”. L’ha presa poi in disparte per spiegarle che la cosa lo fa soffrire: “Se ti senti a disagio a me dispiace. Punto. Posso essere dispiaciuto a volte? Mica per altro. Mi dispiace che con me ti senti a disagio perché è normale, è la situazione. Lo capisco. Però ci posso rimanere male?”.

Leggi anche: “Oddio, ma stiamo vedendo bene?”. Grande Fratello, Alex Schwazer lo fa in piscina davanti a tutti





Paolo e Letizia al GF, primo stop

Letizia ha allora spiegato a Paolo che il suo non è disagio ma imbarazzo e che, comunque, non è il tipo di donna che ama stare tutto il giorno in compagnia dell’uomo che “frequenta”. Non intende compiere il suo percorso nella casa solo con lui.

“Non è che sono a disagio, sono imbarazzata. Imbarazzo e disagio sono simili? No, l’imbarazzo è negativo, il disagio è positivo. Ma io non sono una che sta appiccicata tutto il tempo, a prescindere. Ne abbiamo già parlato. Io non voglio fare un Grande Fratello io e te e basta. Ho anche le mie amiche e ho tante cose da fare”.

Nascono le prime discussioni tra Paolo e Letizia ⚡️ #GrandeFratellohttps://t.co/BrOuxuekVV — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 8, 2023

Insomma, un due di picche in piena regola, anche se Paolo, che evidentemente pensava fosse cominciata una storia con lei dopo quel bacio, ha provato a rassicurarla. “Ma proprio perché io voglio che tu faccia il Grande Fratello con tutti non solo con me, non voglio che tu ti senta a disagio con me, ma permetti che ci resto male? Pure il fatto che ti imbarazzi a starmi vicino”. “Non mi appesantire ti prego, mi appesantisco così”, la conclusione di lei che si è poi sfogata con Anita dicendole di non aver “chiuso una relazione per iniziarne un’altra”. È già tutto finito? Lei lo ha allontanato e questi sono i presupposti…