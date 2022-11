Dal suo ingresso nella casa del GF Vip sta facendo ammattire gli uomini. Oriana Marzoli è una delle ultime arrivate nel reality condotto da Alfonso Signorini, ma il suo carattere, la sua intraprendenza e la sua bellezza stanno facendo cadere ai suoi piedi diversi vipponi. Il primo a cedere al suo fascino è stato Antonino Spinalbese. Qualche giorno fa i due si sono chiusi in magazzino e l’hair stylist si è lasciato andare a una confessione che non ha fatto piacere a una parte dei telespettatori del reality show condotto da Alfonso Signorini.

L’argomento è Ginevra Lamborghini, squalificata ormai da un mese e con la quale, a parte una simpatia, Spinalbese non ha mai fatto niente. Da fuori molti fan continuano a sperare in questa ship. “Come mai continuano con questa cosa mia e di Ginevra? Perché fuori ci sperano. La ship nonostante sia fidanzata? Ma non lo sa nemmeno lei se è fidanzata. I fan mandano striscioni che vorrebbero che io e lei stessimo insieme o che ci fosse il suo ritorno. La gente vuole la storia e mandano striscioni. Però io non ho mica 15 anni. L’ho conosciuta due settimane quella ragazza lì, cosa dovrei fare? Dai ti prego è anche imbarazzante”, è stata la confessione di Antonino a Oriana.

GF Vip Oriana Marzoli come era: le foto del suo passato

Oriana Marzoli è molto nota nella tv spagnola, ma nel corso degli anni è cambiata molto. Lei ha sempre negato, ma sarebbero diversi gli interventi chirurgici per modificare il suo aspetto ai quali si sarebbe sottoposta. Oriana Marzoli mostra un corpo mozzafiato e sostiene che sia tutto naturale. Tuttavia, come riporta il sito di gossip di TeleCinco, l’influencer argentina avrebbe ammesso soltanto di essersi rifatta il seno (finendo sotto ai ferri per ben tre volte) e di aver fatto ricorso all’acido ialuronico per le labbra. Ritiene che il suo fisico sia il frutto di un duro lavoro in palestra e di predisposizione genetica.

L’influencer argentina dice inoltre che non ci sono stati ritocchini a naso e zigomi: “La verità è che mi sono operata solo al seno, perché quando ho iniziato televisione era piatto… sentivo che mi mancava qualcosa per sentirmi più donna”, ha raccontato sul suo canale MTMAD. Dalle foto appare evidente che il suo fisico sia cambiato dalla sua prima apparizione durante il programma Hombres y Mujeres.

In Spagna Oriana Marzoli è abbastanza nota alle cronache di gossip e i suoi ritocchini sono più volte stati messi in evidenza. Il dottor Luis Vecilla esperto in chirurgia estetica, è stato interpellato dal portale iberico e spiega come l’influencer abbia fatto ricorso ai ritocchini. Modifiche che non riguarderebbero solo naso e seno, ma anche la vita: infatti dovrebbe aver utilizzato il vaser lipo, una tecnica per eliminare grasso dall’addome. Il medico è colpito anche dalla mascella: a suo avviso pare che Oriana Marzoli potrebbe essersi sottoposta a un intervento di chirurgia maxillo facciale per correggere il morso, oltre ad un filler per eliminare tessuto adiposo dal viso.