Stefano Tacconi è stato colpito da un’emorragia cerebrale. Era lo scorso aprile e l’ex portiere della Juventus e della Nazionale si trovava ad Asti per un evento legato alle Giornate delle Figurine. Ha accusato il malore mentre scendeva dall’auto, in compagnia del figlio Andrea. Inizialmente ha avvertito solo mal di testa, poi la situazione è peggiorata e si è reso necessario l’intervento dei soccorsi. L’emorragia cerebrale è stata causata dalla rottura di un aneurisma. Immediatamente è stato sottoposto a un trattamento per evitare una seconda emorragia per poi essere trasferito nel reparto di Rianimazione del Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo in condizioni di coma farmacologico.

È sempre stato il figlio di Stefano Tacconi, Andrea, a informare i tanti tifosi sulle condizioni di salute del padre. Lo ha fatto dopo il ricovero quando ha scritto un brevissimo post sui social che lasciava ben sperare: “Segnale molto importante, alla mia frase “la Juve ha vinto” papà ha sollevato le dita in segno di vittoria. Il percorso è lungo, ma ce la faremo”. Una notizia che ha provato a tranquillizzare i familiari e i tantissimi sportivi che sono in ansia per le condizioni di Stefano Tacconi.

Leggi anche: “Momento più critico”. Stefano Tacconi, ansia per le sue condizioni. Parla il medico: come sta ora





Stefano Tacconi ricomincia a camminare: lo rivela il figlio Andrea

E lo ha fatto nelle ultime ore quando ha pubblicato un breve post su Facebook in cui informa tutti gli sportivi e i familiari del fatto che Stefano Tacconi ricomincia a camminare. Poche parole ma piene di speranza e amore: “Papà inizia piano piano a camminare. Emozione unica”. Anche la sorella, Virginia Tacconi, poco dopo ha ripubblicato una foto nella story del suo account Instagram, risalente a ottobre, in cui si intravede l’ex portiere della Juventus di spalle su una carrozzina: “Sempre al tuo fianco mia anima”

Insomma dopo la paura per il malore, Stefano Tacconi ha intrapreso la via del recupero. Come ha più volte spiegato Andrea Tacconi anche i medici ne sono convinti. Qualche mese fa le condizioni cliniche e neurologiche dell’ex portiere erano soddisfacenti. Lo aveva affermato Andrea Barbanera, direttore della struttura di neurochirurgia del Santi Antonio e Biagio di Alessandria, dove il campione era stato ricoverato per un controllo programmato, dopo un lungo soggiorno al presidio riabilitativo Borsalino.

Nel mese di giugno a sbottonarsi sulle condizioni di Stefano Tacconi era stata la moglie Laura Speranza: aveva detto a Mattino 5 che il marito migliorava a vista d’occhio, anche se non parlava e per comunicare aveva iniziato a scrivere. “Non riesco a parlare di lui, faccio fatica, ma vedere giorno dopo giorno i miglioramenti che fa è incredibile. Ha una grande forza, lotta come un leone”. “Lui è stato miracolato” ha proseguito la donna, sottolineando di sentirsi diversa dopo quanto accaduto al marito. “Mi sento una guerriera, una leonessa. Lotto per lui e per i miei figli” ha concluso.