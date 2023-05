Morta una delle protagoniste del Grande Fratello. Senza nessuna spiegazione e improvvisamente è morta una delle protagoniste delle ultime edizioni della versione “Nip” (ovvero non Vip). La ragazza infatti aveva partecipato a quella del 2011, la dodicesima edizione, che è andata in onda in diretta in prima serata su Canale 5 dal 24 ottobre 2011 al 1º aprile 2012. Quella edizione durò 161 giorni e fu condotta per la settima volta consecutiva da Alessia Marcuzzi, affiancata per la quinta ed ultima volta dall’opinionista Alfonso Signorini.

Tra i vari concorrenti c’era anche lei, Monica Sirianni, che è morta nelle scorse ore a Soveria Mannelli dopo essersi sentita male mentre era in un bar in compagnia di alcuni amici.La ragazza aveva appena 37 anni e lavorava come insegnante di inglese. La sua storia era interessante e piena d’avventura: era figlia di emigranti calabresi a Sidney e nel 2011 era riuscita a partecipare come concorrente al Grande Fratello 12.

Leggi anche: “Una notizia terribile”. Politica italiana in lutto, trovato morto in bagno: la tragedia scoperta dal padre





Morta una delle protagoniste del Grande Fratello

Pochi istanti dopo il malore sono subito intervenuti i soccorsi e la ragazza è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Soveria Mannelli. Qui però, purtroppo, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso e dichiara la morte della giovane. Nessuno sa, almeno per il momento, cosa sia successo e a cosa sia dovuta la morte di Monica Sirianni.

Malattia congenita mai scoperta? Infarto imprevedibile? Ictus improvviso? Nessuno lo sa e anche questo rende la morte di questa giovane un vero dramma. Chiaramente le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire gli ultimi istanti della donna per cercare di capire cosa sia successo e sperare di far luce sulla sulla faccenda. Monica Sirianni era australiana ma come dicevamo di origini calabresi.

Nel 2009, la giovane era venuta in Italia per un viaggio di piacere ma, la sua terra d’origine le era piaciuta talmente tanto da decidere di rimanere, anche contro il volere dei genitori, italiani emigrati a Sidney. A quel punto la nuova vita e il Grande Fratello nel 2011. Fino ad ora che torniamo a parlare di lei ma per un fatto di cronaca terribile.

Leggi anche: “Una comunità in lutto”. Lara, 29 anni, due volte all’ospedale poi le dimissioni. Ma torna a casa e muore