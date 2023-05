“Una notizia terribile”. Politica italiana in lutto, trovato morto in bagno: la tragedia scoperta dal padre

Tragedia in famiglia, la scoperta choc. La drammatica vicenda è accaduta a Fano, nelle Marche. A scoprire il corpo ormai privo di vita di Tommaso Della Dora è stato il padre. L’uomo di 42 anni era conosciuto da tutti in quanto ricopriva la carica di segretario cittadino del Pd; Tommaso inoltre lavorava come educatore della cooperativa Coos Marche. Inutili i tentativi di rianimazione. Il cuore di Tommaso ha smesso per sempre di battere. La comunità si unisce al dolore di genitori e dei suoi due fratelli.

Tommaso Della Dora muore a 42 anni. La drammatica vicenda è avvenuta nelle ore del primo pomeriggio, quando Tommaso si trovava in casa a Fano: “Ipadre lo avrebbe trovato riverso in bagno, e avrebbe provato a fargli un massaggio cardiaco fino all’arrivo dell’ambulanza. Si è tentato di rianimarlo per quasi un’ora, ma senza l’esito sperato”, si apprende sulla testata Viverefano. it che aggiunge qualche dettaglio sulla personalità di Tommaso che tutti hanno sempre stimato.

Leggi anche: Maria Antonietta morta in bagno a 16 anni: la tragedia per un comportamento che va evitato





Tommaso Della Dora muore a 42 anni: a scoprire il corpo privo di vita è stato il padre

“La sua sensibilità verso le persone più fragili è sempre andata di pari masso con il suo impegno nel sociale. Nota anche la sua attenzione verso le zone terremotate delle Marche, le cui storie e criticità Tommaso aveva raccontato con occhio umano e scrupoloso anche attraverso la fotografia, altra sua grande passione”, sono le parole che la redazione di Vivere Fano ha dedicato in ricordo di Tommaso.

Purtroppo Tommaso Della Dora lascia un vuoto incolmabile nel cuore della comunità intera e dei suoi familiari a cui è rivolto il messaggio di cordoglio del primo cittadino, Massimo Seri: “Quanto accaduto a Tommaso ci lascia senza parole e ci riempie di immenso dolore. Una tragica e improvvisa notizia che ferisce la nostra città. Tommaso era il segretario del Partito Democratico, giovane volenteroso e appassionato. Un dramma che lascia un vuoto incolmabile. A tutta la sua famiglia la nostra vicinanza e il nostro affetto”.

Inoltre si apprende anche il messaggio di cordoglio di Agnese Giacomoni, capogruppo del Pd in consiglio comunale: “Con lo strazio nel cuore comunichiamo che il nostro caro segretario Tommaso Della Dora ci ha lasciato all’improvviso. Siamo sgomenti e costernati per questa nostra tragica perdita. Ci stringiamo con affetto attorno alla sua famiglia”.