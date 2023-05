Il concorrente fa la pipì in diretta all’Isola dei Famosi. Proprio così, durante l’ultima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi, uno dei naufraghi, impegnato in una prova di forza, si è urinato addosso pur di non perdere la sfida. Chiaramente la cosa non è sfuggita a molti telespettatori che prontamente hanno riportato le prove video sui social. Ma quella era davvero pipì? Andiamo con ordine, siamo alla quarta puntata dell’Isola dei Famosi e la padrona di casa annuncia la varie sfide che sono riservate ai naufraghi.

Una in particolare mette pensiero, quella del “girarrosto”: si tratta di una tra le prove più temute. Stavolta a sfidarsi in quella che è una prova di forza e resistenza a tutti gli effetti, sono Luca Vetrone e Pamela Camassa. I due concorrenti del reality se la sono battuta alla grande ed entrambi hanno fatto un ottimo lavoro. Sia Luca che Pamela sono rimasti appesi a quel cerchio per più di 10 minuti, rendendoli di fatto leader della settimana entrambi.





Il concorrente fa la pipì in diretta all’Isola dei Famosi

Tuttavia alcuni utenti hanno notato delle gocce sospette durante il gioco. Quando Luca è quasi arrivato alla fine, il dolore muscolare e la fatica erano visibili anche sul suo volto e deve aver lasciato andare qualcosina. Ad un tratto il suo costume ha iniziato a gocciolare e molti spettatori sono sicuri del fatto che se la sia fatta nei pantaloni. Chiaramente poco dopo sui social si legge: “Oddio ma ho visto solo io che lui ha appena fatto plim plim?”.

“Ragazzi ma come mai gocciolano i pantaloncini?”. “Il finto Onestini se l’è fatta addosso“. La conferma che non si trattasse solo di sudore, arriva poco dopo dal profilo ufficiale de L’Isola dei Famosi. In un tweet molto particolare in cui si vede la scena incriminata, il profilo scrive: “Quando scappa, scappa“. Qualcuno difende Luca Vetrone e afferma che quella è l’acqua dell’oceano mista al sudore del ragazzo e non si tratta di pipì.

Non è un periodo facile questo per Luca Vetrone visto che negli ultimi giorni ha discusso con alcuni naufraghi, tra cui Helena Prestes. Il giovane si è schierato poi dalla parte di Christopher accusato da Andrea Locicero di aver rubato la sua scorta di paguri: “Lui non mi ha mai dato modo di pensare che ruba le cose degli altri. Non mi piace questo accanimento su di lui. La lite tra lui e Andrea non mi è piaciuta”.

